'Terratrèmol' a Ripoll: Vox, Aliança Catalana i la CUP coincidiran aquest dissabte

La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha anticipat que aquest dissabte es produirà un terratrèmol amb epicentre a la seva ciutat.

Segons ha explicat Orriols en una piulada recollida per CatalunyaPress, Aliança Catalana posarà una parada a la plaça Sant Eudald de Ripoll aquest dissabte 2 de març, igual que fa tots els primers dissabtes de cada mes.

Tot i això, en aquesta ocasió els d'Aliança Catalana hauran de compartir terreny amb dues parades més: una de Vox i una altra de la CUP. Una barreja explosiva que podria alterar la pau en un municipi i fins i tot arribar a afectar els municipis del voltant, depenent de la quantitat d'energia que s'alliberi en ajuntar aquestes tres formacions.

Aquesta bonica reunió entre les ultradretes catalana i espanyola i la ultraesquerra catalana ha estat anunciada per l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, que afirma que aquesta trobada podria originar un “terratrèmol”.

Demà, com cada primer dissabte de mes, fem parada d'Aliança Catalana a Ripoll. El mateix dia faran parada vox i el casal popular vinculat a la CUP. Us ho dic, per si noteu un terratrèmol", ha afirmat l'alcaldessa ultra de Ripoll a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

El comentari ha estat rebut amb humor per alguns dels seus seguidors, que tenen somnis humits imaginant que Orriols arribi a presidir la Generalitat i instal·li una mena de Reich que protegeixi els calçots. Altres, tot i això, li han retret que perdi el temps amb aquests assumptes.

"A veure, ets Alcaldessa de Ripoll, no la delegada de la classe dels Dofins. Deixa de fer-nos vergonya amb aquestes tonteries", ha dit un usuari a través de X responent al tuit d'Orriols.

L'activitat a les xarxes socials de l'alcaldessa de Ripoll aquest divendres ha consistit a fer aquest anunci i, de passada, deixar un altre encàrrec per recordar-nos qui és, per si a algú se li oblida. "Del Marroc no volem ni mongetes tendres ensolfatades, ni menes i delinqüents", ha dit, barrejant màgicament les protestes del camp amb una mica de racisme.

Tindran res a veure els marroquins amb el terratrèmol que es pot originar demà a Ripoll? Algú ho haurà de preguntar a l'alcaldessa...