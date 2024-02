Torna la Ruta de les Tapes de Roses, la festa gastronòmica de l'Empordà

per J.C. Meneses Montserrat

L´Àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Roses ha fet públiques les dates de celebració de l´edició de la Ruta de les Tapes i del vi DO Empordà 2024.

Del 8 al 17 de març del 2024, Roses tornarà a oferir un amplíssim ventall de degustacions de plats i vins DO Empordà, amb els quals els restauradors de la vila mostren any rere any el seu bon know-how i l'excel·lència de la cuina de Roses .

Les dates han estat consensuades amb tots els restauradors assistents a la reunió del sector duta a terme per l'Àrea de Promoció Econòmica de lAjuntament el passat 3 d'octubre.

Amb aquesta nova edició, sector públic i privat de Roses tornaran a col·laborar en una proposta que permet als vilatans i visitants gaudir durant 10 dies d'un interessant circuit gastronòmic, degustant les tapes i especialitats que ofereixen els restauradors, acompanyades amb una copa de vi de la DO Empordà.

Amb cada nova edició, el nombre d'establiments adherits a la campanya no ha deixat de créixer, passant dels 25 bars i restaurants de la primera ruta del 2016, als vuitanta de les darreres edicions celebrades.

L'afluència de públic ha anat també en augment, arribant a assolir les 200.000 tapes servides durant la campanya celebrada aquest 2023.

La ruta és una oportunitat única per gaudir de plats on el peix i el marisc tenen gran protagonisme, però que permet també degustar un ampli ventall de carns i coccions, arrossos, cuina de fusió i tapes tradicionals adaptades als nous temps, sense oblidar les propostes dolces per finalitzar els àpats amb unes exquisides postres.