Els treballs arqueològics que arrenca Barcelona des d'aquest dimecres

per Helena Celma

L'Ajuntament de Barcelona ha informat aquest dimecres que ja s'han iniciat els treballs arqueològics de la fàbrica tèxtil Puigmartí del segle XIX, descoberta al subsòl de les obres del Mercat de l'Abaceria de Gràcia.

L'objectiu de les excavacions, que s'allargaran sis setmanes i no alteren el calendari de construcció del nou mercat, és catalogar les restes de la fàbrica localitzades a Travessera de Gràcia durant les obres de reforma del Mercat de l'Abaceria.

Els treballs arqueològics es fan de manera conjunta entre l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i el servei municipal d'Arqueologia, que supervisarà la documentació de les restes.

Abans d'iniciar les obres del nou mercat es va fer un estudi arqueològic per detectar possibles restes patrimonials al solar i es van documentar estructures de l'antiga fàbrica, coneguda com a Vapor Nou, que es va construir el 1839 i va ser destruïda per un incendi el 1876.

Les restes localitzades ocupen "gairebé" tota la superfície del solar i corresponen a: una part de l'edifici principal de 87,60 metres de longitud i 14 metres d'amplitud; el sector septentrional de la construcció que inclou edificis annexos orientats cap a Travessera de Gràcia i espais de circulació per a treballadors, vehicles i mercaderies; i un pati de la fàbrica on hi havia dos grans dipòsits subterranis.