Les valuoses obres de renovació que Badalona ha engegat aquest cap de setmana

per Redacció CatalunyaPress

Aquesta setmana han començat simultàniament les obres de renovació i millora de cinc instal·lacions esportives municipals, amb un pressupost de 1.178.098,34 euros. Les obres es realitzen complint amb el compromís del govern municipal d'intervenir en instal·lacions esportives on feia molt de temps que no s'invertia i que necessitaven una renovació.

Les actuacions es realitzaran al Poliesportiu Bufalà; la Pista Poliesportiva Joaquim Blume; al Complex Esportiu Montigalà; al Poliesportiu La Plana i al Poliesportiu Municipal Casagemes – Albert Esteve. Es preveu que les obres acabin a finals de setembre.

Totes aquestes obres tenen com a objectiu principal garantir que els esportistes de la ciutat puguin practicar l'esport en les millors condicions possibles, posant al dia uns espais que portaven molt de temps sense rebre la inversió necessària.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha recordat que aquestes no són les primeres obres de millora d'instal·lacions esportives que es realitzen els últims mesos, sinó que se sumen a altres actuacions com, per exemple, el canvi de gespa artificial camp de futbol 7 de Montigalà, la reparació del circuit d'aigua de les dutxes del camp de futbol de Montigalà o la reparació de les dutxes del Pavelló Països Catalans, després de quatre anys fetes malbé.

"El govern municipal està invertint en la dignificació dels espais esportius per garantir les millors condicions als esportistes de la ciutat", ha explicat l'alcalde. "La renovació d´aquestes instal·lacions és una prioritat per al Govern, perquè Badalona ha de comptar amb espais per a la pràctica de l´esport que estiguin al´alçada de la tercera ciutat de Catalunya", ha afegit.

Aquestes són les intervencions més destacades previstes a les instal·lacions esportives municipals:

Poliesportiu Municipal La Plana

Millora i renovació dels vestidors

Producció i distribució d'aigua calenta i freda als vestidors

Pintat de les parets interiors

Pressupost: 256.412,48 euros

Complex Esportiu Montigalà

Millora i renovació dels vestidors

Producció i distribució d'aigua calenta i freda als vestidors

Nova impermeabilització de la coberta plana

Renovació de la il·luminació i fusteria

Pressupost: 432.112,77 euros

Poliesportiu Bufalà

Pintat de les parets interiors

Renovació de la il·luminació i fusteria

Pressupost: 108.728,54 euros

Poliesportiu Municipal Casagemes – Albert Esteve

Millora i renovació dels vestidors

Pintat de les parets interiors

Renovació de la il·luminació i de la fusteria

Pressupost: 286.762,05

Pista Poliesportiva Joaquim Blume

Producció i distribució d'aigua calenta i freda als vestidors

Renovació de la il·luminació i de la fusteria

Pressupost: 94.082,50 euros