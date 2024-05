Els veïns del Fòrum estan farts del Primavera Sound: 'Estem molt decebuts'

El president de l'associació veïnal Stop Concerts i vocal de la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (Xavecs), Enric Navarro, ha retret a l'Ajuntament de Barcelona mesures "de cara a la galeria" pel Primavera Sound, que se celebra des de dimecres fins al diumenge al Parc del Fòrum.

Dimecres ho ha dit, en referència al decret d'alcaldia que restringeix l'horari nocturn dels establiments d'alimentació de 24 hores i redueix les activitats de restauració a l'entorn del Parc del Fòrum durant els dies de festival, unes mesures ja implementades el 2023 .

"Estem molt decebuts", ha lamentat Navarro sobre aquesta mesura, que critica que és l'única que ha pres l'Ajuntament per reduir les molèsties dels veïns de l'entorn, i amb què ha puntualitzat que van notar un canvi relatiu.

El consistori també tancarà el parc Diagonal Mar a les 15 hores els dies del festival i impulsarà itineraris per evitar que el flux de persones passi pels carrers on hi ha més vivendes, i Navarro ha dit: "Ja veurem si veritablement es compleix" .

El president de l'associació també ha criticat que l'Ajuntament hagi tancat al públic la zona de bany del Parc del Fòrum: "Pensant en les persones", ha ironitzat citant el cartell municipal que informa sobre el tancament de l'accés i on apareix la frase 'Pensant en les persones, impulsant Barcelona'.

Ha considerat que els autobusos llançadora que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu incorporar no són suficients, i s'ha preguntat qui pagarà el servei de tramvia (la línia 4 del qual funcionarà tota la nit durant el festival) i les patrulles de la Guàrdia Urbana: "Qui ho pagarà: Barcelona Serveis Municipals (BSM), els promotors de l'esdeveniment o els ciutadans?"

L'Ajuntament defensa la ubicació

Fonts municipals consultades han argumentat que "només el Parc del Fòrum disposa d´un espai a l´aire lliure que pugui acollir festivals de gran format" i celebrar simultàniament diversos concerts.

També han detallat que la ubicació al costat del mar minimitza el nombre de veïns als voltants i que la ronda Litoral "fa de barrera, allunyant els veïns del focus de l'esdeveniment".

L'Ajuntament ha declarat que els càrrecs econòmics dels reforços de la neteja i la seguretat de l'interior i exterior els assumeixen els promotors dels esdeveniments, i que, "atenent els requeriments veïnals", ha limitat els actes al Parc del Fòrum a horari nocturn a un màxim de 25 dies cada any.

"20 anys de molèsties"

"Els hotels, els restaurants i els promotors fan negoci a costa de la salut mental i psíquica dels veïns", ha criticat Navarro.

"Cada any des del 2004 repetim el mateix. Portem 20 anys de molèsties", ha manifestat, i ha assenyalat que les queixes dels veïns no són només pel Primavera Sound, sinó per tots els festivals celebrats al recinte, que acollirà aquest 2024 el Share Festival, el Festival Cruïlla i Love the 90's Festival, entre d'altres.

Per això, en nom de l'associació, Navarro ha demanat el trasllat d'aquests festivals fora de Barcelona, així com que es respecti la normativa del silenci: “S'hi ha de posar fi”.

L'Ajuntament ha assegurat que a tots els esdeveniments es realitzen controls de sonometria per garantir que es compleixin les normatives de sonoritat.