Els veïns de Girona ajuden a canviar l'aspecte de la plaça de l'Assumpció

L'Ajuntament de Girona i la Sorellona han millorat la bassa de la plaça de l'Assumpció amb veïns i veïnes de Sant Narcís. L'actuació ha consistit a plantar vegetació aquàtica per afavorir la fauna i la flora autòctones i fer petites millores en aquest punt d'aigua. Aquesta tasca s'inclou dins de la iniciativa de recuperació de les basses de la ciutat que es duu a terme mitjançant el projecte de renaturalització GiroNat.

"Es tracta d'una actuació més que busca donar valor a la renaturalització de la ciutat tenint una cura especial dels barris. Aquestes basses beneficien la biodiversitat, són un gra de sorra més en la lluita per l'emergència climàtica", ha afirmat el regidor d´Acció Climàtica de l´Ajuntament, Sergi Cot.

L'actuació es va fer en el marc de la 69a edició de Girona, Temps de Flors, a petició de veïns i veïnes d'aquest barri. Des de l'Ajuntament i la Sorellona se'ls va assessorar sobre les plantes autòctones que es podien plantar a la bassa per millorar-la.

Abans de res, personal de l'Ajuntament va impermeabilitzar la bassa per solucionar les pèrdues d'aigua que tenia. Al mateix temps es van construir rampes per a amfibis i una altra fauna que pot caure accidentalment a la bassa (com sargantanes o invertebrats terrestres). Un cop fetes les millores, i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Narcís, es van plantar les plantes aquàtiques.

GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d'un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i propera a la natura.

El projecte, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, està coordinada per l'Ajuntament de Girona i compta amb el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, ​​Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d'Ornitologia) i la Fundació Institut Català per a la Investigació de l'Aigua (ICRA).