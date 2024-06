Vic oferirà a la seva població denunciar comerços que no facin servir el català

L'Ajuntament de Vic ha inaugurat una bústia ciutadà destinada a recollir denúncies relacionades amb l'ús del català, com a part d'una iniciativa que pretén fomentar la llengua catalana als comerços de la ciutat. Una mesura que ha generat controvèrsia i crítiques, especialment per part de Pau Ferran, diputat del PP al Parlament. Així ho ha recollit El Debate.

La nova iniciativa de l'Ajuntament de Vic, governat per Albert Castells (Junts) cerca oferir als ciutadans una via per comunicar queixes o suggeriments sobre els seus drets lingüístics en català. Aquesta bústia permetrà als ciutadans presentar denúncies contra comerços que atenguin en castellà o no tinguin rètols o menús en català. A partir del setembre, es preveu multar aquells establiments que no compleixin aquestes normatives.

Aquesta mesura forma part d'un pla d'acció més ampli per enfortir l'ús del català a Vic. Entre les mesures addicionals s'inclouen la inclusió de clàusules lingüístiques a les contractacions públiques i la promoció de l'ús del català als patis de les escoles. També s'atorgaran subvencions a empreses que demostrin consciència lingüística i ofereixin els seus serveis en català, i es cercarà que els proveïdors en concursos públics reconeguin la importància del català.

Primeres crítiques a mida, del PP

Pau Ferran, diputat del PP, ha criticat durament la mesura, qualificant-la de “barbaritat”. En declaracions a El Debate, Ferran va expressar la seva preocupació que la iniciativa es converteixi en una campanya per perseguir l?ús del castellà, en lloc de promocionar el català de manera positiva.

"Si l'objectiu fos promocionar el català, tots podríem estar-hi d'acord, però el problema és que s'acaba convertint sempre en una campanya per perseguir el castellà", va afirmar Ferran. A més, ha advertit que aquesta mesura podria convertir el català en una llengua antipàtica.

Ferran també va assenyalar la problemàtica a barris com El Remei i Cases Barates a Vic, on molts comerços tenen rètols en àrab en lloc de català o castellà. "Això sí que pot generar un problema greu de comprensió, tenint en compte que la majoria de la població de Vic no domina l'àrab, a diferència del castellà", va dir Ferran.

Segons la font esmentada, el PP està analitzant aquesta mesura i altres de similars adoptades per ajuntaments com el de Girona, que també exigeixen l'ús del català en contractes públics. Ferran va esmentar que el PP portarà aquestes mesures als tribunals si troben que incompleixen la normativa. "No es pot utilitzar la llengua com un element discriminatori, i, per tant, no hi pot haver una penalització pel fet que la documentació d'una empresa, per exemple, estigui en castellà", va declarar a El Debate.

El pla de l'Ajuntament de Vic té diversos objectius, entre ells revertir la reculada en l'ús del català i contrarestar normes socials que afavoreixen el canvi al castellà. També busca garantir el dret dels ciutadans a viure en català i promoure'n l'ús en tots els àmbits, conscienciant la ciutadania sobre la importància de mantenir la llengua catalana.