VÍDEO | Impressionants imatges d'un restaurant de Begur inundat per les pluges

La llarga època de sequera a Catalunya està donant pas a una temporada de pluges intenses. Aquest dimarts en va ser un exemple, amb fortes precipitacions a totes les comarques de Girona que van provocar que creixés el cabal dels rius.

Les pluges van ser tan intenses que, en alguns casos, van col·lapsar alguns torrents locals, com va ser el cas del torrent que desemboca a la popular cala d'Aigüablava a Begur.

Segons ha publicat Diari de Girona, les precipitacions van anar omplint aquest petit afluent que arriba fins a la platja, fins que finalment es va desbordar, destrossant una de les guinguetes més reconegudes de Catalunya: el restaurant Toc al Mar.

Un usuari ha compartit a les xarxes socials imatges del moment en què l'aigua entra per la terrassa del restaurant, destrossant tot allò que troba al seu pas.

Tot i els danys observables a les imatges, l'establiment pot tornar a reobrir.

Un vídeo que corre per les xarxes socials mostra la força de l'aigua entrant per la terrassa de l'establiment i causant danys al mobiliari. "Tot en ordre", han comentat en una publicació al vostre compte d'Instagram. De la mateixa manera, han volgut agrair "tots els missatges de suport" que han rebut. Fa just un minut han publicat una nova història on es pot veure els clients dinant a la terrassa. Tot un exemple de com gestionar una crisi en poc de temps.

Santi Colominas, el propietari del local, ha explicat a El Matí de Catalunya Radio que "mai" havien vist en els 14 anys que porta obert el restaurant una pluja d'aquest calibre.

Aquestes inundacions cada cop seran més freqüents

SOS Costa Brava, l'entitat ecologista que es dedica a protegir el nord del litoral català, ha assegurat en una publicació a X - abans conegut com a Twitter- que aquests fenòmens es produiran cada vegada més sovint. El problema és que s'està urbanitzant zones que abans eren boscoses, i el terreny no té capacitat per absorbir l'aigua.

"Com més s'urbanitza, menys capacitat d'absorbir la pluja té el terreny", afirma l'entitat ecologista. "Això deu ser el que els informes advertien com a risc de zones inundables", afegeixen amb ironia.

"Ni un pam més de fonament" ha sentenciat SOS Costa Brava.