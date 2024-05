VÍDEO | La màniga marina que ha sorprès els veïns de Sitges

per Helena Celma

La inestabilitat atmosfèrica d'aquests dies ha provocat que es generin fenòmens espectaculars a la regió costanera de Sitges, al cor del Garraf, província de Barcelona.

Testimonis presencials han pogut gravar el moment en què es forma una màniga marina i cortines d'aigua a la costa, simulant tornados i espantant algun veí o veïna de la zona.

Segons informes del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, aquesta extraordinària exhibició està vinculada a la intensa activitat de la “tempestat al mar”.

Una màniga marina, també coneguda com "màniga d'aigua" o "tromba marina", és un fenomen meteorològic que es produeix en cossos d'aigua, com ara oceans, mars o llacs. Es caracteritza per formar una columna vertical d'aire en rotació que es connecta amb la superfície de l'aigua i s'estén cap al cel. Aquesta columna pot estar associada amb un núvol en forma d'embut que baixa des d'un núvol de tempesta o pot aparèixer de manera independent.

Les mànigues marines són molt més comunes en àrees tropicals i subtropicals durant la temporada de tempestes, encara que també poden ocórrer en altres regions. Es formen quan les condicions atmosfèriques són propícies, com la presència d'aire càlid i humit sobre aigües més fredes, cosa que genera inestabilitat i afavoreix el desenvolupament de tempestes.

Aquestes columnes daire en rotació poden ser perilloses, ja que poden causar danys significatius si toquen terra, similar als tornados. Poden aixecar aigua del cos d'aigua on es formen, causar inundacions sobtades a àrees costaneres i provocar danys a estructures i embarcacions properes. Afortunadament, aquest fenomen s'ha quedat al mar i no ha tocat terra ferma.

Encara que les mànigues marines comparteixen algunes similituds amb els tornados terrestres, es diferencien en el seu origen i en la manera com es formen. Les mànigues marines es desenvolupen sobre cossos daigua, mentre que els tornados es formen sobre terra. Tot i això, ambdós fenòmens poden ser igualment destructius i requereixen precaució per part de les persones que es troben en àrees afectades.