VÍDEO: La Fan Zone de la Fórmula 1 s'instal·la a la Plaça Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Barcelona es troba en plena efervescència al món del motor gràcies a l'exhibició de Fórmula 1 que tindrà lloc aquest dimecres que ve 19 de juny. El Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, nom que rep aquest esdeveniment, serà l'avantsala del Gran Premi d'Espanya 2024, que tindrà lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana.

Tot i que el Live Roadshow al Passeig de Gràcia serà un dels moments més esperats, des del 15 fins al 22 de juny també s'ha establert la Fan Village a Plaça Catalunya, on l'entreteniment serà un element que no en faltarà, oferint una àmplia gamma d'experiències interactives i activitats pensades per a totes les edats. Aquesta zona obrirà les portes de 12h a 21h entre setmana i de 11h a 21h els caps de setmana.

Un dels punts destacats serà l'oportunitat de veure de prop els monoplaces de Fórmula 1 i altres vehicles icònics. A més, s'hi instal·laran simuladors de carreres que permetran als visitants experimentar l'emoció de pilotar un cotxe de Fórmula 1 en un entorn virtual realista. Aquests simuladors són una de les atraccions més esperades, ja que ofereixen als fanàtics la possibilitat de sentir la velocitat i la precisió que caracteritza aquest esport.

La música també jugarà un paper important al festival, amb DJ sets i actuacions en directe que animaran l'ambient durant tot l'esdeveniment. Per complementar l'experiència, hi haurà una àmplia oferta gastronòmica amb llocs de menjar que oferiran una selecció de delícies locals i internacionals, assegurant que els assistents puguin gaudir d'una bona mossegada mentre participen a les activitats del festival.

Els fanàtics tindran l'oportunitat de conèixer algunes de les personalitats més destacades del món de la Fórmula 1, incloent-hi pilots i membres dels equips, que participaran en sessions de firmes i trobades amb el públic. Aquestes interaccions permetran als aficionats emportar-se records únics i fotos amb els seus ídols.

Per als més petits, el festival comptarà amb una zona infantil dissenyada especialment amb activitats i jocs educatius que introduiran els nens a l'emocionant món de la Fórmula 1 d'una manera divertida i segura.

L'esdeveniment ha estat organitzat amb un fort enfocament a la sostenibilitat, implementant diverses mesures per minimitzar el seu impacte ambiental. Els organitzadors han assegurat que tots els assistents podran gaudir d'una experiència segura i plaent, seguint les normatives de seguretat i salut vigents.