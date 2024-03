Viure de lloguer per 350 euros a Barcelona és possible si necessites poc espai

A Barcelona cada cop és més complicat accedir a la vivenda, un inconvenient pot ser problema del mercat o, per contra, podria ser dels consumidors. A la Constitució espanyola apareix explícitament el dret a un habitatge digne, però la qüestió està en el concepte de "dignitat" que tingui cadascú. Si un segueix amb els estàndards de dècades passades, on un habitatge tenia diverses habitacions, era espaiós i en definitiva, era apta per viure, potser s'acabi veient exclòs del mercat immobiliari. Però sempre es pot evolucionar, abraçar el mercat i baixar una mica les exigències. En aquest article a CatalunyaPress us mostrem un habitatge que es lloga per només 350 euros a Barcelona, una ganga a l'abast de qualsevol -amb molt estómac-,

És un pis situat al carrer del Vent, 33, al tradicional barri barceloní d'Horta. Aquesta petita joia, de només 15 metres quadrats, té un bany i una habitació que funciona de saló, cuina i tot el que un pugui imaginar. L'anunci publicat a Idealista mostra un apartament amb un llit petit, i un minúscul moble davant que, revolucionant el món de la decoració, funciona com a armari per a la roba i, alhora, de cuina. Un privilegi.

Sembla que el pis, que algun dia va ser traster, té una il·luminació espectacular cap a un pati interior.

Els amos, en un intent per mostrar que la vivenda pot ser tan àmplia com un imagini, decoren la mateixa paret amb dos mobles diferents. Primer, el petit que fa de cuina –amb un microones i un fogó elèctric–. A la següent imatge posen una prestatgeria que serviria per guardar la roba. Tot i això, a l'apartament només hi cap un dels mobles, per la qual cosa l'inquilí s'haurà de decantar per menjar o vestir-se.

| Idealista

L'anunci també inclou fotos d'un bany on sembla impossible arribar des de l'estada principal, que només té una porta, que se sobreentén que ha de fer a l'exterior. Per algun lloc s'ha de poder entrar...

La immobiliària que gestiona l'anunci, Bcnimmobiliaris, ho descriu com "un bonic estudi de 15 metres, té una zona apta per a cuina equipada amb nevera, microones i cuina amb fogó a inducció elèctric. Disposa de llit i armari, tot en condicions òptimes" . És millor impossible.

Si voleu llogar el pis o posar-vos en contacte amb la immobiliària per a qualsevol altre assumpte, podeu visitar fent clic en aquest enllaç l'anunci d'Idealista on s'ha publicat el lloguer. No deixeu passar l'oportunitat per poder viure de manera digna a Barcelona.