La xifra de narcopisos que la Guàrdia Urbana de Barcelona va tancar el 2023

L'intendent cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, ha afirmat que el 2023 van tancar "gairebé 150 locals entre narcopisos i punts de venda de droga" a la ciutat amb els Mossos d'Esquadra.

En una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya aquest divendres 19 d'abril, ha destacat el paper de la Urbana pel seu coneixement del que passa als barris: moltes vegades descobreixen locals amb droga per queixes ciutadanes de xeringues a terra, sorolls o olors.

Sobre la funció de la Urbana d'inspeccionar clubs cannàbics, ha dit que n'hi ha uns 250 i que el preocupa perquè "l'activitat que en fan una part gairebé es pot assimilar amb la venda de substàncies il·legals".

"Barcelona és una ciutat segura"

Velázquez està convençut que Barcelona és segura, encara que té els riscos propis de les grans ciutats, i que el “delicte estrella” és el furt.

També ha destacat que "està funcionant molt bé" el primer any del servei d'atenció a la víctima de violència masclista, que pretén vincular la dona a algun servei assistencial, tant si denuncia com si no, i per això considera que compleixen la seva funció de policia de proximitat.

Endurir la normativa

Aquestes declaracions de l'intendent Velázquez arriben mesos després que, des del mateix cos, es demanés al Govern d'Espanya endurir el Codi Penal per combatre la delinqüència urbana i les màfies que gestionen aquests narcopiss.

La xifra d aquests punts de venda de droga ha anat variant amb el pas dels anys (els veïns dels barris més afectats estan molt implicats, pels problemes de convivència que els generen). De la mateixa manera, també ha canviat els llocs escollits per ubicar-los.

Encara que històricament estaven en la seva pràctica totalitat als barris del Raval i el Gòtic (Ciutat Vella), la persecució per part de les autoritats va portar alguns a buscar ubicacions alternatives.

Per això, alguns operatius policials han servit per desmantellar narcopisos en altres barris de la ciutat, si bé no llunyans dels vistos anteriorment. El Poble-Sec (Sants Montjuïc) i Sant Antoni (Eixample) en són alguns.