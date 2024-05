La zona de Barcelona on Dani Sirera ha demanat més càmeres de seguretat

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit aquest dilluns la instal·lació de càmeres de seguretat a la Pl. Pastrana del barri del Carmel després d'anys de queixes dels veïns per l'increment de la inseguretat en aquesta plaça, així com la instauració duna oficina mòbil permanent de la Guàrdia Urbana en aquesta zona.

En una visita al barri al costat de la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, i el president provincial, Manu Reyes, Sirera ha explicat que ha presentat un prec a l'Ajuntament amb aquestes propostes per al barri, a més de proposar novament , que el govern municipal incrementi el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana, i que insti la Generalitat a destinar, “d'una vegada per totes”, els 3.000 agents que falten a la nostra ciutat.

En aquest sentit, ha denunciat “que fa més de 15 anys que el Govern no dota la ciutat dels suficients efectius de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat dels barcelonins”.

El dirigent Popular ha afirmat que “els veïns necessiten seguretat i necessiten llibertat”. Per això s'ha compromès a continuar insistint perquè la seguretat, que és el problema principal que tenen avui els barcelonins, es pugui garantir amb mesures efectives, com és l'increment d'agents, “però també amb mesures que agraden menys a l'esquerra com la instal·lació de càmeres de vigilància, que permetin que places com aquesta tornin a estar en mans dels veïns i no dels delinqüents i els incívics”.

Problemes de seguretat

Cal tenir en compte que el Carmel és una de les zones amb més conflictivitat de la ciutat comtal. Sense anar més lluny, el mes d'abril passat diversos residents es van encarregar d'atrapar tres lladres i els van mantenir retinguts en un banc.

Gràcies a la col·laboració de la comunitat, els qui eren a la zona van presenciar l'intent de robatori en un caixer automàtic del BBVA, ubicat al número 134 del carrer Llobregós.

A l'observar les tècniques emprades, van sospitar que es tractava d'un assalt destinat a desposseir els clients dels seus diners, cosa que els va portar a intervenir i tancar els delinqüents dins del banc.

Un grup nombrós de persones es va organitzar com a barrera per evitar la seva fuita, mentre esperaven l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que ja havien estat informats de la situació.