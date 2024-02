Al PSOE li creixen els problemes: Ara Ábalos no renuncia a la seva acta

Mentre a Barcelona tenia lloc la inauguració del MWC, l'esdeveniment mundial de la telefonia, les noves tecnologies i especialment en aquesta edició enfocada a la intel·ligència artificial, el cas Koldo seguia sent notícia no només a la capital de l'Estat, sinó a tot el territori . Cada dia van sortint noves dades de l'operació en què estan implicades "presumptament" l'home orquestra de l'exministre José Luís Ábalos, Koldo García -persona de confiança de l'exministre- i 20 persones més que, exercint el poder que li donava el seu "càrrec" ”, es van enriquir presumptament gràcies a les màscares comprades a determinades empreses. Per elles van cobrar comissions importants durant la pandèmia i es van aprofitar de la necessitat d'aconseguir aquest material tan necessari, es van omplir suposadament les butxaques i una mica més. Una actitud que deixa ben definits aquests personatges sense escrúpols que es lucren amb la desgràcia humana.

Totes les acusacions han anat, des que es coneixia la informació, dirigides al capdavant de José Luis Ábalos que, malgrat no estar imputat, sortia defensant-se explicant que desconeixia el que estava passant. Afegia que de moment no pensava dimitir i enviava alguns encàrrecs a l'inquilí de la Moncloa ia més d'un del carrer Ferraz. Un desafiament? Passades les hores, es reunia l'Executiva Federal del PSOE, sense la presència de Pedro Sánchez per tema d'agenda oficial i demanava al seu company de partit i de congrés que deixés el seu escó, donant-li un termini de 24 hores. Els membres de l'executiva van considerar que l'exministre té responsabilitat política en els fets.

Varies hores després, Ábalos renunciava a la presidència de la Comissió d'Interior, però no a la seva acta de diputat. És un pols al PSOE? A Pedro Sánchez? O potser a tots ells. L'exministre ja ho va dir en una entrevista a la televisió: no he augmentat el meu patrimoni, tinc uns fills per tirar endavant. Si a l'encara diputat no li donen una sortida “digna” amb què es pugui guanyar la vida, estarà disposat a continuar o, com es diu, a estirar la manta. Aquesta que massa vegades tapa la corrupció dels aprofitats de la política.

A Ábalos no se li oblida que Pedro Sánchez el va treure del Govern, - pels seus escàndols? -. Tampoc que el 3 d'abril del 2021 es van filtrar informacions sobre festes, dones, un presumpte vídeo i una habitació destrossada en un Parador. Informació que el desmentiment públicament. En aquella època el responsable de Paradores era Oscar López, actual cap de gabinet del president Sánchez, a qui per cert no tenen cap simpatia.

El que s'espera per part dels socialistes és que Abalos presenti voluntàriament la dimissió, abans que l'expulsin del partit. Si no ho fa, passaria al grup mixt, situació que seria un veritable calvari. La clau de la renúncia és assegurar-se un lloc de treball ben remunerat. No se n'anirà al carrer amb una mà al davant i una altra al darrere.

Així que una jornada de dilluns molt complicada per a Sánchez i el mateix partit, que està ficat en un escàndol del qual s'aprofiten alguns adversaris. especialment el PP. Arribarà la sang al riu? Segurament no, però sí que tindrà conseqüències a les urnes, on la pèrdua de vots dels socialistes es notarà encara que el PSOE resolgui ràpid la situació de l'exministre.