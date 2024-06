I si Amancio Ortega fos el president de Catalunya?

La política catalana està immersa en el càlcul, però no en aquests fulls de càlcul complicats. És una cosa molt més simple: a sumar, que no és la plataforma política de Yolanda Díaz, sinó una simple suma de números en forma vots que són necessaris per triar el proper president de la Generalitat de Catalunya. Com que les xifres no quadren, els partits que aspiren a aconseguir el premi de la presidència de Catalunya, més el que esperen treure'n petit, han trucat al Màgic Andreu perquè els doni un cop de mà amb aquests trucs que sol fer en les seves actuacions, amb sentit de l'humor inclosos i igual aconsegueix quadrar els vots i d'aquí a un mes o dos, Catalunya compti amb el president... o no, i l'actuació acabi amb la convocatòria d'eleccions.

Mentre els polítics segueixen entretinguts en la seva gran comèdia, sense resoldre els veritables problemes que afecten molt directament la ciutadania, hi ha persones i institucions que, sense soroll, es dediquen a fer coses pel país de què sí que se'n beneficien les persones. És el cas de la Fundació Amancio Ortega, que porta el nom del fundador de la multinacional Inditex, que tots coneixen més pel vaixell insígnia Zara, la seva primera empresa. Doncs bé, la Fundació Amancio Ortega, que presideix la seva dona, ha signat un acord de col·laboració amb l'hospital Sant Joan de Déu per a la construcció del Centre de Medicina de Precisió Úniques Sant Joan de Déu, especialitzat en malalties minoritàries o rares pediàtriques del dit centre hospitalari. L'aportació econòmica per part de la Fundació Amancio Ortega és de 59 milions d'euros i està previst que el nou centre entri en funcionament a començaments del 2026.

El centre serà pioner en la investigació de malalties rares pediatries, així com el tractament personalitzat sobre aquestes, a més de disposar dunitats de recerca. Cal recordar que, per desgràcia, el 95% de les malalties rares no tenen tractament i el 80% apareixen a la infància. A Espanya hi ha 3 milions de persones que pateixen algunes malalties, molt difícil de diagnosticar i de tractar. La manca de medicaments és evident pel cost de la investigació que no volen assumir les farmacèutiques.

La Fundació Amancio Ortega, coneixedora de les necessitats de la sanitat pública, realitza donacions en aquest camp a tot Espanya. A Catalunya, el 2017, amb Puigdemont de president i Toni Comín de conseller de Sanitat, la Fundació va donar 47 milions d'euros per a la renovació dels equips oncològics de la sanitat pública de catalana i va comprar nous acceleradors lineals i mamògrafs per millorar-ne la detecció i tractament del càncer.

Com es van destinar els 47 milions? 37 se'n van anar a substituir tots els acceleradors lineals amb més de vuit anys d'antiguitat i la resta es va destinar a la compra de 43 nous mamògrafs digitals, cosa que va permetre retirar totes les unitats analògiques. En total, es van comprar 19 nous equips de radioteràpia que van substituir els més antics, que eren exactament la meitat de què disposava el sistema integral d'utilització pública.

En fi, Amancio Ortega va contribuir amb aquesta donació a millor molt els equips destinats al càncer, que tanta falta feia i continua fent. És xocant que mentre Puigdemont i Comín bramaven contra Espanya, un gallec nascut a Lleó tingués la sensibilitat i la solidaritat de contribuir a millorar els equipaments de la sanitat pública a Catalunya, el mateix que fa a tot Espanya… i no sempre li reconeixen la seva labor.

A molts se'ls omple la boca parlant de fer país, però la realitat és que fer país és treballar per millorar la vida de les persones i deixar-se de personalismes camuflats de patriotisme que només en surten beneficiats els autors. Camilo José Cela escrivia que “el nacionalista creu que el lloc on va néixer és el millor lloc del món; i això no és cert. El patriota creu que el lloc on va néixer es mereix tot l'amor del món; i això sí que és cert".

Representar la ciutadania no és actuar en un teatre anomenat Parlament de Catalunya, no complir el que han votat les persones ia sobre afirmar que treballen per al poble…. Com es diu això? Presa de pèl.