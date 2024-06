El bloc que va investir Pedro Sánchez es trenca pel finançament català

La proposta de 'finançament singular' per a Catalunya està creant tensions al bloc que va permetre la investidura de Pedro Sánchez. Compromís i la Chunta, dos dels grups que integren Sumar, han advertit estan disposats a retirar el suport parlamentari al Govern si la millora del sistema només s'aplica a aquesta comunitat.

Per part seva, els 'comuns' han defensat que és necessari aquest estatus propi per a Catalunya i que és compatible amb una millora dels recursos per a altres autonomies infrafinançades mentre que el portaveu del grup parlamentari, Íñigo Errejón, ha cridat a la calma en emfatitzar que ara es tracta d'un debat artificial, marcat per la investidura a Catalunya, en no haver-se presentat cap proposta de revisió del sistema.

La portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, ha aprofundit en la línia marcada ja des de la setmana passada per la seva formació en sentenciar que la seva formació no donarà suport a cap proposta de finançament per a Catalunya si no fa el mateix amb el País Valencià.

Micó ha carregat durament contra el PSOE en remarcar que la seva proposta és "partidista" atès que té com a objectiu aconseguir la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, recordant a més que no disposa de prou majoria parlamentària per impulsar-la. Així, ha retret que Hisenda declinés obrir la reforma de finançament fa tot just un mes i mig.

Fonts de la formació valenciana han manifestat que la seua postura és "ferma" i que si no s'atenen les seues demandes comportarà una "crisi" per a l'Executiu a qui retiraran el seu suport la seva aspiren a treure només una millora de finançament per a Catalunya.

En aquest sentit, ha desgranat que a Sumar són conscients de la seva posició i que no hi ha problema entre els aliats de la coalició, atès que a l'acord de govern amb el PSOE es va incloure la necessitat de compensar la Comunitat Valenciana pel seu infrafinançament. Això sí, han advertit que hi haurà problemes també dins de la coalició si al final només prospera la singularitat per a Catalunya.

La Chunta: no hi haurà suport sense singularitat també per a Aragó

Alhora, el diputat de la Chunta aragonesista al grup plurinacional, Jorge Pueyo, s'ha expressat en termes similars i ha alertat que tampoc donarà suport parlamentari al Govern si no assumeix també la singularitat de finançament autonòmic per a Aragó.

"Si Catalunya té un finançament singular i Aragó no, Chunta Aragonesista no podrà donar suport parlamentari. I no ens val que ens diguin que és perquè l'Estatut en té, perquè el d'Aragó també en té. Per això, qualsevol nova reforma del sistema de finançament que emprengui el Govern de l'Estat haurà de tenir en compte totes aquelles demandes i necessitats d'Aragó", ha emfatitzat Pueyo.

També ha explicat que ja ha traslladat aquesta posició als seus companys de Sumar i que, a la reunió del grup parlamentari de la setmana passada ja va mostrar la seva "insatisfacció" amb algunes declaracions que havia escoltat sobre el finançament de Catalunya.

Fonts de les formacions territorials de Sumar han assenyalat que aquest dilluns també hi va haver una reunió entre les formacions que componen el grup parlamentari i que ja s'ha creat un grup específic sobre matèria de finançament, on esperen dirimir les diverses postures i aconseguir punts en comú.

Des de diferents branques de la coalició són conscients que la qüestió del finançament sempre genera controvèrsies i provoca tensions internes, com passa a Sumar o també al PSOE amb disparitat d'opinions entre els seus barons.

Per exemple, un dirigent d'una de les formacions de Sumar ha recalcat que ara cal esperar si el PSOE va de debò amb el finançament singular per a Catalunya o és "munició de fogueig", atès que si és el primer sense millorar els recursos de totes les comunitats hi hauria un risc seriós d'inestabilitat de cara a la legislatura.

Errejón demana tranquil·litat i centrar-se en els PGE

Tot i això, el portaveu de Sumar al Congrés ha demanat tranquil·litat a les diferents formacions de la coalició i ha garantit que la majoria parlamentària de l'Executiu no està amenaçada i és robusta.

D'aquesta manera, ha demanat no caure en aquest "debat inflamat" per la investidura a Catalunya atès que no hi ha cap proposta de reforma del finançament a sobre de la taula, cosa que a més s'ha de fer amb el concurs de totes les comunitats autònomes, i crida a centrar-se en els Pressupostos Generals de l'Estat, que és l'horitzó més proper i on cal plasmar inversions territorials.

Així, fonts de Sumar insisteixen que s'ha generat un debat fictici i descarten que hi pugui haver una proposició de reforma de finançament abans d'estiu, com tampoc no ho veuen en el cas de la investidura a Catalunya.

Per tant, estimen que la fórmula consistirà primer en un compromís de millora del finançament en el cas de Catalunya i després el més òptim és que, tot seguit, Hisenda convoqui les comunitats i llançar una proposta després d'escoltar cada govern autonòmic. Alguna cosa, en tot cas, que és un procés lent.

Això sí, entenen que els seus socis territorials surtin amb postures dures en pensar en clau de les seves comunitats atès que el finançament autonòmic sol obrir la “caixa dels trons”. Això, sí que Errejón ha dit en roda de premsa que la seva formació no contribuirà a cap baralla entre territoris.

Comuns i Més: la singularitat no és un problema

Alhora, la dirigent dels 'comuns' Aina Vidal ha defensat la necessitat d'aplicar un finançament singular per a Catalunya i ha aclarit que aquest punt és "absolutament compatible" amb una millora de recursos en altres territoris infrafinançats.

"Dit això, nosaltres no enganyem ningú. El nostre model passa per un respecte al principi d'ordenabilitat, és a dir, que hi hagi una coresponsabilitat d'acord amb allò que aportem i rebem, i evidentment, més autonomia fiscal al voltant del fet que Catalunya té més competències i, per tant, necessiten poder ser finançades", ha afegit per emfatitzar que aquesta posició "no va en detriment de ningú" perquè cal millorar de manera global el model de finançament.

Alhora, el diputat de Més per Mallorca dins del grup de Sumar, Vicenç Vidal, ha reclamat en declaracions a Europa Press una millora del finançament per a Balears de cara a una futura reforma del sistema i no té problemes amb la demanda de singularitat per a Catalunya atès que és el mateix estatus que aspira per a l'arxipèlag.

"Això no és una qüestió de competició entre territoris, cadascun ha de defensar el seu territori", ha manifestat per afegir que en aquest "camí" cap a la remodelació del sistema de finançament, arribaran a "punts de trobada".