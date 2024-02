El cas Koldo, la corrupció que toca el PSOE

Hi ha persones que es dediquen a la política amb la intenció de fer coses pel benestar dels altres, contribuir a la millora de la societat, als diferents camps. N'hi ha que compleixen aquest sentiment. En canvi, altres s'involucren en política dels càrrecs per practicar la caritat comença per un mateix. El seu objectiu és enriquir-se amb el seu càrrec, aprofitar-se de les prebendes que dóna l'est. I si és possible viure dels càrrecs com més anys millor. Són els anomenats "professionals" de la política. N'hi ha que estan preparats, d'altres, en canvi, el nivell de formació i ètica és molt baix. Què solen fer per mantenir-se a la poltrona? Crear una xarxa de clientelisme que us ajuda.

Quan fa tants anys que viu dels càrrecs, n'hi ha que creuen que són els reis del mambo: els propietaris de les institucions que dirigeixen o presideix. Creu que els ciutadans estan per servir-los i no al revés. La transparència, l'ètica que practiquen deixa molt a desitjar. Hi ha persones que porten ostentant càrrecs públics més de quaranta anys, i encara segueixen afirmant que són els que faran possible el canvi després de quaranta anys?

La societat espanyola fa massa anys que es desperta amb notícies de casos de corrupció, no és nou, no obstant, la gent no s'hi acostuma, ni tolera dels fets. Aquesta setmana es coneixia la implicació en un altre cas de corrupció d'una persona de confiança de l'exministre José Luis Ábalos en la seva etapa al ministeri. Koldo Garcia de la qual s'ha descobert la participació de comissions amb el tema de les màscares -de moment- i que aquest personatge conegut com el noi per a tot en el seu paper d'aconseguidor s'havia fet amb un patrimoni de més d'un milió i mig, que es conegui. L'exministre Ábalos, després de “conèixer” la informació, declarava que està sorprès i que no tenia notícia de les accions de la seva persona de confiança. Les dades aportades, filtrats a alguns mitjans de comunicació, deixa en evidència el desconeixement de l'ara diputat. Hi ha proves i la justícia haurà de decidir la seva implicació o no.

El partit socialista, en diferents veus, ha estat enèrgic –tot i que no li han demanat que deixi la seva acta de diputat– estan a l'espera. És que plou sobre mullat en aquests temes. Aprofitant l'oportunitat que li ha donat Koldo, el PP ha sortit en tromba a reclamar seus, explicacions i posa al crit al cel. Si repassem els casos de corrupció que s'han produït a Espanya, hi ha 587 casos, amb 8137 persones implicades i un cost de 124.123.915.826€ que es diu, ben aviat, una menuda.

Els populars de Feijóo que tant ataca resulta que han protagonitzat alguns dels escàndols de corrupció més importants de la història recent. El seu nom figura en sis dels deu casos que componen el rànquing. Amb l'Amnistia Fiscal que es va produir el PP, la quantitat estafada superava els 38.000 milions d'euros.

El PSOE no es queda enrere i compta amb casos de corrupció, alguns de molt significatius. Són els únics partits? No, tots tenen a les seves motxilles casos en major o menor mesura.

A l'espera de l'avenç de la investigació del cas Koldo, els socialistes prendran decisions Creuen que Ábalos ha de dimitir, no obstant, això de cessar-ho no és avui dia en els seus plans. El mal que ha causat aquest cas al PSOE és important, és un gerro d'aigua freda a ple hivern. Com si no en tingués prou amb la que li està caient. Aquesta, sens dubte, serà la pitjor legislatura, sense la terminal, de Pedro Sánchez, que ha convertit el partit en un formatge de gruyer sense capacitat per tapar tants forats.