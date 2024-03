CSIF: ''La igualtat no és només una meta a futur, és el nostre compromís diari''

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques i amb presència creixent al sector privat, commemora el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb el lema “Unint esforços, construint igualtat”; una jornada en què seguim denunciant les situacions de discriminació, abús i violència que pateixen les dones.

A CSIF celebrem la força i l'incansable esforç de les dones en la lluita per la igualtat. Des de totes les àrees de la nostra organització sindical, el nostre compromís és enderrocar barreres i treballar per construir una societat on la igualtat sigui una realitat, construint conjuntament dones i homes un present i un futur amb oportunitats igualitàries.

Celebrem els èxits aconseguits i aspirem a que generacions futures trobin un àmbit laboral més equitatiu on el talent i la dedicació no coneguin gènere, on totes les veus siguin escoltades, on les dones prosperin sense obstacles ni discriminació.

La igualtat de gènere no és només una fita a futur; és el nostre compromís diari. Som testimonis de les dificultats que pateixen les dones en l'àmbit laboral: contractes parcials, temporals, manca de conciliació i coresponsabilitat continuen sent alguns dels grans problemes diaris.

A més, la bretxa salarial de gènere ha augmentat, i, de seguir a aquest ritme, la igualtat retributiva amb els homes no serà efectiva fins d'aquí a mig segle.

Reafirmem el nostre compromís amb l'eradicació de la violència de gènere en totes les formes. Exigim mesures efectives per prevenir, sancionar i eradicar l'assetjament sexual i per raó de sexe als llocs de treball, així com per garantir la protecció i el suport a les víctimes de violència masclista.

És responsabilitat de totes i tots construir una cultura de respecte i tolerància zero envers qualsevol forma de violència de gènere.

Celebrem el 8 de març reivindicant: