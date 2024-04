La desmemòria democràtica

I.- “El nostre arbre genealògic”

A l'escola han demanat a tots els nens i nenes de l'edat del meu nét, de nou anys, que facin un arbre genealògic per a una cosa tan natural com conèixer-ne els orígens. El meu nét ens pregunta i, com a ciutadà d'Espanya, crec que té dret a saber on és la fossa comuna en què van enterrar un dels seus besavis, després de treure'l amb vint-i-cinc persones més d'una escola a la tardor del 1936. Els van portar pel vessant d'una muntanya d'un poble de Màlaga i els van matar a trets com si fossin peces de caça. Després van sepultar el crim en un lloc que encara no ha estat localitzat. Els més vells del lloc encara no gosen parlar. L'estiu passat van suspendre la recerca perquè no arriba al pressupost que la Junta d'Andalusia dedica per a aquestes indagacions. Entenc les preguntes i la inquietud d'aquest nen perquè jo mateix vaig tenir sempre la curiositat, i sempre m'ho van amagar, de per què el meu besavi Martí va ser enterrat al cementiri civil de Iecla, fora de la “terra sagrada”.

Entre els tambors de guerra de l'OTAN, mentre a Ucraïna no cessen les incursions dels bombarders de Putin, ia Gaza es dessagnen milers de nens innocents, els partits polítics espanyols decideixen les estratègies davant les properes campanyes electorals d'aquesta primavera tan revolta climatològicament . En aquest context han passat gairebé desapercebudes les decisions que han adoptat els parlaments de diverses comunitats autònomes per derogar les lleis vigents sobre la recuperació de la memòria democràtica, que ja tenen l'efecte pràctic que reflecteixen els pressupostos de paralitzar les actuacions empreses per reparar una assignatura , vergonyosament pendent de la nostra societat, que té com a finalitat la recuperació de la dignitat de moltes persones que van ser víctimes de la dictadura implantada després del cop d'estat del 1936. A Oriola, el poble de Miguel Hernández, s'ha suprimit la subvenció de 10.000 € que es destinava a mantenir la casa museu del poeta. Que bé que hi ha les restes d'Antonio Machado a Colliure, al costat dels camps de concentració pels quals van passar més de tres-cents mil refugiats republicans fugint de la victòria del general Franco, l'aniversari del qual encara aquests dies d'abril del 2024 se celebra per algunes persones!

Amb l'apel·lació a la concòrdia entre els espanyols i el propòsit de no reobrir antigues ferides, en aquests parlaments autonòmics es fan servir arguments aparentment benintencionats per derogar una legislació que ja va ser molt tardana i insuficient. Alhora s'amaguen de forma conscientment fets històrics plenament demostrats que posen de manifest la vergonya de no haver sabut presentar davant les noves generacions un relat històric veraç i imprescindible perquè els fonaments de la democràcia espanyola siguin sòlids i compartits per les generacions presents i futures.

Sense entrar en els motius de la guerra civil -que mereixen una anàlisi profunda, científica i desapassionada- una de les falses raons que s'esgrimeixen ara és que els dos bàndols que van contenir van realitzar actes vandàlics, i que amb les lleis de la memòria històrica i democràtica únicament es posa el focus en les víctimes dels republicans, oblidant els milers d'assassinats de religiosos, religioses i persones vinculades als partits de la dreta tradicionalista els autors dels quals van ser persones del bàndol republicà. Pel que fa a això, és evident i crec que hi ha un consens unànime a la nostra societat, que totes aquestes persones mereixen la deguda reparació i l'aclariment de les circumstàncies en què es va produir la seva mort, i les tortures que van patir. Però de la mateixa manera s'ha de tractar les que se situen al bàndol dels vençuts.

II.- “La història l'escriuen els vencedors”

El que no he llegit en les exposicions de motius de les lleis anomenades “de la concòrdia”, ni tampoc he sentit als argumentaris dels contertulians dels mitjans de comunicació, és que els assassinats atribuïts a persones afins als caiguts en el denominat "ban nacional" van ser oportunament investigats exhaustivament per fiscals i jutges especials a la "Causa General" oberta immediatament després del cop d'estat, pel directori militar comandat per Franco, Ordre número 246, del 27.9.1936. El seu objecte va ser indagar i jutjar els fets comesos pels republicans abans de l'“alçament”, durant el règim republicà, i al territori que va passar a denominar-se “nacional”. Després aquesta indagació es va estendre a tot el territori nacional reconquerit, pel Decret de 26.4.1942. Aquest macro expedient judicial va estar obert fins a l'octubre de 1969. La proximitat de la instrucció judicial respecte de la data dels fets va afavorir l'aclariment dels fets i el càstig sever dels quals es van considerar culpables.

No cal assenyalar que la majoria dels jutges procedien dels alferes provisionals de l'exèrcit de Franco, i de les oposicions anomenades “patriòtiques”, que es van convocar per a la cobertura de les vacants produïdes pels dictàmens de les comissions de “depuració” que van expulsar de les carreres administrativa, policial, fiscal i judicial els professionals que havien seguit exercint les funcions que els corresponien a les ciutats de la “zona vermella”. Tots aquests, paradoxalment, van ser acusats del delicte d'“auxili a la rebel·lió”. També es comptava amb una legislació processal penal en què s'havien suspès els drets de presumpció d'innocència, in dubio pro reu i assistència d'advocats de lliure elecció als processats. La requisa de la documentació administrativa de les administracions públiques de l'època republicana, i de les persones privades sospitoses de no ser addictes a la causa dels revoltats, es va realitzar de forma generalitzada, va servir per a la repressió i finalment es va dipositar als arxius de Salamanca. Lògicament va servir de font d'informació, juntament amb les denúncies de particulars que no sempre van ser degudament contrastades, malgrat que moltes patien veracitat o eren fruit d'odis i picabaralles personals.

En definitiva, respecte a les víctimes de la repressió a la zona republicana abans del cop d'estat i després d'aquest, fins a la finalització de la guerra, es va fer una activitat investigadora exhaustiva des dels poders de l'estat. Els assassinats pels “passeigs” de les milícies de la rereguarda durant la guerra, o els que van morir als fronts de batalla, van rebre cristiana sepultura, van ser reconeguts com a caiguts per Déu i per Espanya, amb tots els honors, i fins i tot inclosos en processos de beatificació canònica com a màrtirs. Els ferits van rebre assistència com a cavallers mutilats o recompensats en llocs de les administracions municipals o estatals; i els que van patir condemna a les presons de la república oa la “zona vermella” dels tres anys de guerra, van rebre el reconeixement com a “captius”. Les seves famílies van obtenir ajuts de l'estat en forma de pensions per a vídues i orfes, o concessions per a la instal·lació d'empreses o negocis.

III.- Ai dels vençuts!

La diferència de tracte per part de l'estat espanyol de les víctimes de l'Espanya republicana va ser diametralment diferent. Mai, fins a dates molt recents, després de molts anys des de la transició a la democràcia, s'han indagat ni aclarit, ni jutjats els fets violents contra persones innocents, les detencions i empresonaments arbitraris, ni els milers de condemnes pronunciades sense les degudes garanties pels tribunals militars que aplicaven la legislació de repressió contra el comunisme i la maçoneria, o pel Tribunal d'Ordre Públic, l'activitat del qual no ha estat publicada fins al treball realitzat i publicat pel magistrat Juan José de l'Águila.

Pel que fa als republicans considerats autors, o simplement sospitosos, de fets delictius, van ser tenaçment perseguits, jutjats i majoritàriament condemnats a mort oa llargs anys de presó. Molts d'ells per causes com ara haver estat afiliats a algun partit polític o sindicat, haver estat alcaldes o regidors d'esquerres, soldats de reemplaçament de les unitats de l'exèrcit de la república, mestres, o funcionaris públics. Centenars van patir la repressió en múltiples formes: des dels assassinats sense cap mena de judici per grups autònoms incontrolats de venjadors, que llançaven els executats als pous, barrancs oa les cunetes, fins als condemnats en processos sumaríssims davant d'uns tribunals militars els quals procediments produeixen encara indignació per la suma d'irregularitats i la lleugeresa amb què actuaven.

Els nostres pares i avis s'atreveixen a comptar, després de molts anys, les seves vivències de l'època de la dictadura, i són centenars els testimonis de les vexacions comeses a les esposes dels presos o dels executats, a qui rapaven el cap i les passejaven entre mofes pels carrers. Són incomptables els espanyols que van fugir dels seus pobles o van creuar les fronteres cap a un exili tràgic. El balanç de víctimes és inquantificable. La pèrdua de milers de científics, prestigiosos juristes, escriptors, artistes o professors va suposar una pèrdua cultural de la qual Espanya encara no s'ha recuperat. El premi nobel de literatura a Juan Ramón Jiménez el 1954 per l'Acadèmia Sueca, va ser atorgat a proposta de diverses universitats nord-americanes, amb el covard silenci de l'Acadèmia Espanyola de la Llengua, que no va donar suport a la candidatura.

L'estigma de la repressió franquista es resumeix en aquella cançó de la xilena Violeta Parra, rememorant el vil assassinat de Federico García Lorca: Quina vergonya per a Espanya, quina tristesa al planeta, haver matat un poeta nascut de les seves entranyes”!

Doncs bé, els represaliats per la dictadura, majoritàriament innocents, van patir la victimització secundària del silenci còmplice del franquisme sociològic. Una bona part ignorats en fosses comunes la ubicació de les quals s'ha esborrat pel temps, sense que les seves famílies poguessin reivindicar la seva memòria per la por que se'ls titllés de desafectes del règim polític imperant, i temorosos que l'estigma social negatiu perjudiqués els seus fills i els seus néts. Molts altres van morir als camps d'extermini nazis. Es poden veure els seus noms si se'n visita alguns a Alemanya, Polònia o Àustria, però no enlloc d'Espanya.

L'amnistia del 1977 va perpetuar la llei del silenci i va impedir que s'investiguessin aquests fets. Suposà el perdó legal als autors d'aquella repressió, qualificada de genocida per alguns historiadors. Però durant decennis, ja recuperada la democràcia, ha subsistit la mordassa de la por a la societat. És com si una gran part del poble espanyol desconfiï de la fortalesa d'una democràcia desmemoriada respecte a una part important la seva pròpia història. La llei de la memòria històrica de Zapatero ja va ser tardana i timorata i és que -en això tots som culpables- al cor d'Espanya ha persistit fins a dates recents el monument faraònic que ha allotjat les despulles del símbol de la dictadura i, malgrat la nova llei de memòria democràtica, se segueix suspenent l'assignatura la defensa de la dignitat de tots els espanyols, que es proclama a la Constitució ia la qual també hi tenen dret qui encara és a les cunetes. També la del meu nét.

Les recents iniciatives legislatives per a la concòrdia que pretenen obstaculitzar el mínim respecte que Espanya ha de rendir a les víctimes del franquisme ens han de posar vermells a tots.

Tant de bo aquest exabrupte antihistòric de la ultradreta provoqui una decidida reacció entre la immensa majoria dels demòcrates espanyols i serveixi per exigir als polítics que no es demori més temps la reparació a les víctimes que la desmemòria col·lectiva pretén esborra de la nostra història. Afortunadament al món globalitzat en què vivim, estem veient aparèixer a França, Alemanya, Itàlia, Argentina, Xile, les Repúbliques “soviètiques” i recentment a Espanya, un moviment internacional que agrupa néts i nétes d'avis feixistes, nazis, i franquistes, que van exercir la repressió, van matar impunement o van fer desaparèixer persones innocents durant les dictadures, i s'autodefineixen com a “desobedients”. La seva finalitat és demanar perdó pels crims i atrocitats que van cometre els seus avis que, sota la seva aparent i bondadosa bondat, van ser repressors de la llibertat i la democràcia. Torneu a veure, de nou, la pel·lícula “La Caixa de Música” de Costa Gavras, o llegiu el llibre “Entre Hienas” de Loreto Urraca.