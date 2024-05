Enfrontar-se al que no es vol veure

No sé si es pot estar plenament d'acord amb la dita espanyola “val més dolent conegut que bo per conèixer”. De vegades hi ha 'dolents coneguts' gairebé insuperables. En anglès hi ha una altra dita que se li assembla, però és diferent: Better the devil you know, than the devil you don't (és millor el diable que coneixes que el diable que no coneixes); l'adjectiu 'evil' significa malvat o malèfic, el substantiu 'devil' és diable o dimoni. Hi ha sempre un diable que està ocult i en latència, que no coneixes i que et pot oferir sorpreses inversemblants i terribles; la frase anglesa s'adreça aquí a cadascun de nosaltres, mentre que la primera és una sentència general.

La psiquiatra i psicoterapeuta britànica Gwen Adshead, amb una llarga experiència a ajudar els delinqüents violents perquè assumeixin la responsabilitat dels seus actes i comprenguin el que van fer, ha escrit un excel·lent llibre titulat El dimoni que hi ha en tu. A partir d´una dotzena d´històries clíniques, s´ha proposat desenvolupar una mirada compassiva a la crueltat humana des de la psiquiatria forense. L'ha ajudat en la redacció la dramaturga Eileen Horne, que és autora de guions per a la BBC.

Gwen Adshead ha après que no hi ha una única raó per a la crueltat humana i que la nostra ment pot canviar si es rep ajuda i ens interessem per la idea del significat que la violència exercida ha tingut a les nostres accions. És possible que una part de la ment del pacient sigui encara capaç de reflexionar? Com arribar-hi? En el cas dels fanàtics ideologitzats és improbable, però la gran majoria dels empresonats per actes violents no tenen res a veure amb la política.

Broadmoor és un hospital anglès d'alta seguretat, on un grup de terapeutes ha buscat transformar el tractament dels pacients empresonats, deixant enrere les etiquetes, sense donar-los per perduts i transmetent-los una influència humana i civilitzadora a partir d'una escolta atentíssima (tant als seus paraules com a les seves expressions i gestos) i sensible, semblant a la feina d'afinar un instrument. Centrant-se sempre en les experiències emocionals dels pacients i no en les pròpies.

Una bona salut mental depèn de la convivència que es tingui amb els altres, que ens allunyi de la desesperació i de la dissociació de la realitat. Per què es pot arribar a alleujar pel patiment aliè? Per què es fa el mal com a resposta als que et fan malament? Com es condueix la set col·lectiva de venjança? Si no transformem el nostre dolor, el transmetrem d'una manera o altra.

Cal fomentar les actituds prosocials i fer una reparació verbal. Exactament el contrari s'observa entre la majoria dels nostres dirigents polítics, sempre allunyats de la maduresa, de la vida adulta, de la noblesa, de la justícia restaurativa.

Tornant al món que no ha d'aparèixer als manuals d'història, sinó a les biografies de la intrahistòria, Gwen Adshead escriu un paràgraf que crec que mereix ser reproduït: “Al NHS (Servei Nacional de Salut al Regne Unit) un metge de capçalera et deriva a un psicòleg, se t'avalua i se't posa a la llista d'espera. Es pot trigar fàcilment dos anys a aconseguir cita amb un terapeuta, una situació evidentment perjudicial i perillosa, encara que rebi poca atenció pública en comparació de la indignació que provoquen les llistes d'espera per a les necessitats de salut no mental”. A qui importa aquestes tardances?

La pervivència de la democràcia exigeix qualitat en les nostres accions i decisions, també en la capacitat i la voluntat d'expressar desacord públic amb els qui governen de forma irresponsable i fent deixadesa de les seves obligacions. Fa uns deu anys es va fundar a Londres una insòlita i 'meravellosa organització benèfica' anomenada Pause que cobreix llacunes importants per ajudar les dones a qui se'ls ha tret la custòdia dels seus fills. No es tracta de donar suport a les seves negligències maternes, sinó de no renunciar potser (una necessitat personal) i promoure de forma incansable la seva reparació; i recuperar així la identitat social d'aquestes mares. Si no és possible, que per nosaltres no hi quedi.

Així mateix, la doctora Adshead recorda el que és obvi: “tot i que la majoria dels delinqüents són homes, la majoria dels homes no són delinqüents”. No s'ha de cansar mai de rebatre els disbarats, perquè són falsos i contagiosos i ens poden dirigir cap al deliri col·lectiu, cap a desastres que no s'han de consentir.