Mentre Illa guanya les eleccions, ERC anuncia que passa a l'oposició

Els vots dipositats a les urnes pels ciutadans de Catalunya en aquestes eleccions autonòmiques ja s'han escrutat, amb la victòria important de Salvador Illa, fins i tot amb més diputats dels que els donaven les enquestes. Puigdemont ha pujat tres diputats, cosa que el situa en segona posició, donant el sorpasso als republicans de Pere Aragonés, la gran derrotada d'aquests comicis. No ho han tingut fàcil governant en minoria i aguantant els envits dels seus exsocis de Puigdemont, que li ha posat massa pedres en aquest camí de govern complicat.

Mentrestant, el PPC ha aconseguit cinc vegades més escons, passant de 3 al 15, a més de treure 4 diputats més a Vox, un altre dels objectius dels populars, que es donen per satisfets amb el resultat. La resta de partits han baixat, especialment la CUP, a qui els seus votants han castigat, baixant cinc diputats amb respecte a les anteriors votacions. Com ja s'esperava, el partit de la ultradreta nacionalista, Alianza Catalana, entra al parlament ocupant dos escons. Mentrestant, Ciutadans, malgrat el seu esforç, s'ha quedat fora en no aconseguir cap diputat.

Un panorama complicat encara més quan en la seva compareixença, després de conèixer els resultats, Pere Aragonés reconeixia el mal resultat i anunciava que el seu partit passarà a l'oposició. Això significa, en principi, que els republicans no estan per la feina d'entrar en un possible govern dels socialistes, que juntament amb els Comuns podrien formar un nou tripartit que sumaria la majoria absoluta, 68 escons.

El 'no' d'ERC a formar part del tripartit és un tema que s'ho haurà de pensar aquests dies. Té més de 300 persones col·locades en diferents llocs de la Generalitat. Els deixaran al carrer? És cert que s'obre un gran debat intern al partit de Junqueras, els ganivets s'han afilat els últims dies. S'acosta una lluita important, el resultat de la qual és imprevisible. Els votants republicans no han sabut interpretar el paper del pacte d'Aragó, és una llàstima.

Mentre Puigdemont, que anunciava al seu dia que si no guanyava deixaria la política –cosa que no em crec– s'ha quedat descol·locat. Amb ERC, i la CUP, no hi sumen. A més, ni Aragonés ni Junqueras no volen pactar amb ells. Amb això, pactar amb els socialistes, resulta complicat, no impossible, però gairebé impossible. Així que, o finalment ERC reconsidera el seu 'no' al govern, i Illa governa en minoria, o el bloqueig que es pot produir és dels que fan història i ja se sap què ve després.

Com es tradueixen els resultats de les eleccions catalanes al govern espanyol? S'intueix, però cal veure'l. És possible que ERC es distanciï de Pedro Sánchez, que es torni més radical i que no doni suport. Mentre que Puigdemont, que en l'últim míting de campanya deia que es prepari Pedro Sánchez, potser es distancia encara més, és clar que té l'espasa de l'amnistia a sobre del cap, que no és un tema menor. La pregunta ara és: Deixarà la política Puigdemont? Es presentarà al Parlament a arreplegar la seua acta de diputat? Ni deixarà la política, ni es presentarà al parlament fins que l'amnistia sigui aprovada i se la pugui aplicar.

Alguns pensen que també a Junts es pot produir un canvi de lideratge i que l'acostament als socialistes es pot produir. Com ha passat a la Diputació de Barcelona, on formen part del govern de l'ens provincial. En aquests moments totes les opcions estan a l'aire. Cal deixar que passi la ressaca dels resultats i amb calma, que comencin les negociacions perquè es pugui arribar a constituir un nou govern, amb Salvador Illa de president. Serà així? Res no és impossible i qualsevol de les tres opcions pot ser possible: tripartit, pacte amb Junts o noves eleccions.