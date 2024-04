Julia Otero abandona les tardes d'Onda Cero

Julia Otero deixarà les tardes d'Onda Cero per liderar els matins del cap de setmana a partir de la temporada que ve. El reconegut canvi ha estat confirmat per múltiples fonts a EL MUNDO. Aquesta reorganització d'horaris suposa que Jaime Cantizano agafarà les regnes de les tardes a l'emissora.

El moviment estratègic respon a la voluntat de Julia Otero de reduir la seva presència als micròfons després de 17 anys al capdavant de les tardes. Segons informes d'Informàlia i confirmacions d'El Mundo, això implica que el programa 'Julia a l'Onda' desapareixerà, sent reemplaçat per 'Per fi és dilluns', conduït per Cantizano.

La sol·licitud d'Otero de passar els matins del cap de setmana és part de la seva estratègia personal després del retorn a la ràdio després d'enfrontar un càncer el 2021. El seu contracte amb Atresmedia finalitza al juliol, moment en què s'efectuarà aquest canvi de horari. La nova programació dels caps de setmana es caracteritzarà per un enfocament més pausat i profund, combinant anàlisis amb entreteniment.

D'altra banda, Cantizano es consolida com un valor clau per a Onda Cero, evidenciat per l'èxit del programa els caps de setmana. A més a més, s'obre la possibilitat de futurs projectes televisius amb el grup audiovisual.

Pel que fa a la televisió pública, queda en incertesa el futur de la franja matutina a La 1 després de la sortida de Cantizano de 'Mañaneros', programa que ha aconseguit una sòlida audiència entre un 8% i un 10% de quota de pantalla.

Finalment, tot i que les dades exactes s'esperen amb el proper Estudi General de Mitjans, el programa de Julia Otero es va destacar com el segon vespertí més escoltat a la ràdio espanyola el 2023, aconseguint una audiència de 542.000 oients.