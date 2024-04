Lloguers: unes mesures contraproduents

Les limitacions legals recents al preu del lloguer pretenen afavorir l'accés a l'habitatge, però, presumiblement, tindran l'efecte contrari, ja que disminuirà l'oferta d'habitatges en arrendament.

El problema fonamental rau en la manca d'habitatges públics destinats a lloguer i, per això, el pes del mercat de lloguer recau en mans privades. Davant aquest panorama, la solució de l'administració no ha estat ajudar els particulars perquè hi hagi més oferta d'habitatges en arrendament, sinó obligar-los a suportar a càrrec seu l'accés a l'habitatge a preus socials, és a dir, vol que els particulars substitueixin la manca d'habitatge públic. Tot i això, si els propietaris no obtenen rendiment, o si perden diners, buscaran altres opcions i l'oferta de lloguer es reduirà dràsticament.

La inversió en un habitatge de lloguer genera una rendibilitat del 4% o el 5%, ja que tenir un pis comporta moltes despeses: IBI, comunitat de propietaris, reparacions, assegurances, impagaments... En aquesta situació, l'administració ha decidit imposar una reducció del preu dels lloguers, mantenint les càrregues dels propietaris.

Ara bé, analitzant el mercat de l'habitatge, hem de tenir en compte el següent:

- El preu de l'habitatge puja, les hipoteques pugen, els impostos pugen, les despeses pugen (per exemple, el pagament de l'agent de la propietat ara és a càrrec del propietari), però els lloguers han de baixar per imperatiu legal a càrrec del propietari.

- La seguretat jurídica disminueix i la protecció davant d'impagaments i ocupacions, lluny de millorar, cada cop protegeix més els incompliments i les usurpacions.

- El nombre d'habitatges necessari per tenir la qualificació de gran forquilla ha disminuït de manera incomprensible. Una persona amb cinc habitatges, inclòs l'habitatge habitual, és una gran forquilla i comparteix la mateixa regulació que les grans corporacions i els fons d'inversió amb centenars d'habitatges. Considero que és un error essencial, ja que els petits propietaris haurien de ser la base del mercat de lloguer, perquè s'ocupen personalment dels llogaters, els coneixen, volen que estiguin bé i que tinguin cura del pis. Eliminar-los del mercat és un greu error i, a més, és irreversible.

- Ningú llogaria un habitatge sense veure'l. Tot i això, els límits al preu del lloguer es basen en uns índexs establerts sense veure els pisos, en funció de la zona i d'uns paràmetres normatius. Tot i això, uns paràmetres fixats des d'un ordinador no són suficients per conèixer el valor d'un pis i, per exemple, una mateixa zona inclou carrers de primera categoria i carrers més desafavorits. Agrupar tots els habitatges comportarà que els millors pisos es paguin per sota del valor i que els pitjors pisos es paguin per sobre, distorsionant el mercat i disminuint la qualitat de l'oferta.

- La Llei no permet ser generós, ja que el preu d'un contracte anterior vincula el contracte posterior, per tant, si algun propietari, per alguna raó, vol afavorir un llogater, no ho pot fer sense vincular a la baixa els futurs lloguers.

- El mercat de l'habitatge canviarà de manera definitiva. El resultat d'aquestes mesures portarà els petits propietaris a desaparèixer del mercat, els pisos s'acabaran en mans de grans corporacions i, per tant, l'oferta es concentrarà en poques mans. En el futur, un oligopoli de grans empreses controlarà el mercat de la vivenda.

Els petits propietaris haurien de ser la base sobre la qual resoldre el problema de la vivenda. Són la solució, no pas el problema. Tot i això, les noves mesures adoptades ho entenen al revés.

Les perspectives no són gens optimistes.