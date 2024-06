Mèxic Lindo i Estimat: per fi una presidenta dona, Claudia Sheinbaum

El diumenge 2 de juny es van dur a terme les eleccions federals a Mèxic, on es va triar la presidència per al sexenni 2018-2024. Mèxic és la segona economia més gran d'Amèrica Llatina i el Carib (ALyC) amb una població de 129.477.554 habitants, segons les estadístiques recents. Van ser 99.084. 188 els habilitats per votar en aquesta transcendental elecció. A més, d'escollir el successor d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es van triar 500 diputats i diputades i 128 Senadores i Senadors, més autoritats comunals i locals. Com és habitual a Mèxic, la campanya electoral i les eleccions mateixes van estar sota un escenari de violència, morts i assassinats inusitats. A la data de l'elecció va haver-hi prop 130 assassinats polítics, de postulants als més diversos càrrecs d'elecció popular. Tot i això, malgrat aquestes lamentables víctimes de la violència política, això no va impedir el desenvolupament normal de l'elecció mexicana. Per a Amèrica Llatina i el Carib, han estat les eleccions més importants del primer semestre de l'any en curs.

Els resultats. El primer que cal assenyalar el següent: és un esdeveniment històric a la història de Mèxic, que una dona arriba a la primera magistratura del país en més de 200 anys de vida republicana. En aquestes eleccions del 2 de juny van votar al voltant de més del 68% del padró electoral segons els resultats, encara no liquidats, de l'Institut Nacional Electoral de Mèxic (INE). És una molt bona participació ciutadana per a aquestes eleccions generals. Aquests resultats lliuren un triomf contundent a la continuadora d'AMLO, Claudia Sheinbaum, de 61 anys, Dra de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), una científica i acadèmica de la Facultat d'Enginyeria, ex cap de govern de la Ciutat de Mèxic i estreta col·laborada del president actual. La votació de la candidata Sheinbaum, de la Coalició Seguim fent història, que la integren el Moviment de Regeneració Nacional (MORENA), recolzat pel Partit dels Treballadors (PT) i el Partit Verd Ecologista (PVEM) arriba al 58,79% dels sufragis. La diferència amb la segona competidora, la candidata Xóchit Gálvez de la Coalició de Centre Dreta Força i Cor per Mèxic, recolzada pel Partit Revolucionari Institucional (PRI), el Partit d'Acció Nacional (PAN) i el Partit de la Revolució Democràtica (PRD ), de gir neoliberal aconsegueix prop del 28,20 % dels vots. Una dada important a considerar, que la candidatura de Gálvez per més que va voler passar per una candidatura ciutadana i independent va tenir darrere els tres partits tradicionals de l'espectre polítics mexicà els quals han estat assenyalats com els partits més corruptes del país. El tercer candidat, Jorge Álvarez Máynes, amb el seu Moviment Ciutadà, rep un 10,52% dels vots emesos aproximadament. En definitiva, la majoria dels sondejos d'opinió i les enquestes respectives no es van equivocar en el triomf aclaparador de Sheinbaum per sobre dels seus contenidors, Gálvez i Álvarez. Per als partits que van recolzar Gálvez, el PRI i el PAN, és un fort daltabaix electoral aquests resultats. La ciutadania no oblido la denominada “dictadura perfecta” i alts índexs de corrupció que va tenir el PRI en els seus 76 anys al poder, ni els 12 anys de governs del PAN amb els seus deplorables resultats i la corrupció dels seus líders.

L'esquerra prossegueix al govern. En aquesta elecció, a més d'aconseguir la presidència, la Coalició política de Claudia Sheinbaum, Seguim fent història, aconsegueix una victòria a la Cambra de Diputats i al Senat, ia la majoria de les governacions del país. La presidenta electa ha assenyalat que seguirà la ruta d'AMLO, per cert, fent-se càrrec dels nous desafiaments que tindrà Mèxic en aquest sexenni que us tocarà presidir. La seva gestió tindrà segell de dona, ja provat al seu pas com a Cap de Govern de la ciutat de Mèxic.

Sheinbaum rep una herència del president AMLO -un gran comunicador amb un lideratge polític com mai en la història política mexicana- en el terreny de la lluita constant contra la desigualtat política, social i cultural, en la preservació de l'augment dels salaris, en la política d'infraestructura, com així també, fent-se càrrec de les deficiències que es van constatar al sexenni 2018-2024, pel que fa a polítiques de gènere, a estils autoritaris presidencials, al maneig del tema violència, seguretat, combat al narco trànsit i al crim organitzat transnacional. La nova presidenta haurà de buscar una nova reformulació en la relació amb els EUA sobretot en els temes migratoris i en relació amb els àmbits del combat al tràfic de drogues cap a la nació nord-americana, nació que és la receptora més gran de les drogues provinents de Mèxic .

Què significa el triomf Sheinbaum per al món progressista de la regió. És evident que la continuació de la coalició liderada per Sheinbaum lliura oxigen polític a l'esquerra i al progressisme de la regió. El lideratge de la nova presidenta juntament amb els dels presidents del Brasil, Colòmbia, Xile i altres de Centre Amèrica (Hondures i Guatemala) potenciarà un model de política econòmica i social alternativa al neoliberalisme. D'aquesta manera, es podran enfrontar els enormes desafiaments de la desigualtat, de l'escalfament global, dels temes migratoris i posar al servei un model econòmic per a la gran majoria dels ciutadans i les ciutadanes del continent. Així també, donarà suport a contenir l'ascens de la de la ultradreta llatina, i la lluita contra el narco trànsit amb les seqüeles del crim organitzat transnacional a la regió.

Finalment, per què no assenyalar-ho, aquest Mèxic de la presidenta Sheinbaum, juntament amb els països esmentats podrien posar en marxa el gran anhel d'una veritable integració al continent.