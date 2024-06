Moscovites a Oviedo

El periodista podria iniciar la seva informació dient: “L'any passat cent operaris van aconseguir introduir a Oviedo quinze milions de moscovites”. I diria la veritat. Però no s'espanten: no és una audaç “operació militar especial” promoguda pel temible i arter president Putin contra l'estabilitat de la capital del Principat d'Astúries, sinó molt menys perillosa i, en tot cas, més dolça. Perquè les moscovites que es distribueixen per Oviedo són unes delicioses hòsties d'ametlla raves de xocolata -negre, blanca o amb llet, al gust de cadascú- que des de fa anys elabora la família de Francisco Gayoso amb l'ajuda d'un centenar d'empleats. De la mateixa manera que la cinquena generació de la família de Camilo de Blas segueix elaborant en el seu històric establiment els “carbaions”, un pastisset de pasta de full amb crema pastissera ramat amb cruixent capa de sucre glacejat i que reivindica el nom amb què són coneguts els ovetencs en record d´un arbre que va fer història. I és que Oviedo es caracteritza per una ben fonamentada tradició en l'art de la golmajeria, de la mateixa manera que acredita un patrimoni culinari que té el fonament en els principals productes alimentaris locals que han fet possible instituir aquesta ciutat amb la merescuda condició de capital gastronòmica d'Espanya durant l'any 2024

Les tradicionals fabes, cuinades exquisidament i base de la incomparable fabada, el pot asturià, el cachopo -amb les seves nombroses i imaginatives variacions, el pitu caleia, els torts de blat de moro amb algun acompanyament, la immensa varietat de formatges del Principat- amb el més gran nombre de varietats de tot Europa-, l'arròs amb llet, els diferents tipus de sidra l'epicentre dels quals es troba a la Gascona o bulevard de la sidra, però també de vins, que tenen la seva ruta pels carrers de Pedregal i Campoamor, fan de la restauració ovetenca un veritable paradís per al gurmet que té el seu temple màxim al Fontán, un mercat que constitueix el millor exponent de la producció agropecuària regional.

La ciutat d'Oviedo, antiga, elegant, senyorial, de proporcions moderades que permeten recórrer el centre a peu i sense angoixes, esquitxada de llocs emblemàtics -la catedral amb la seva cambra santa, els museus -Belles Arts, Arqueològic, de l'Església-, els propers monuments romànics de Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo o el Centre d'Interpretació del Preromànic, és un dels millors exemples del turisme sostenible que intenta imposar-se a tot Espanya. I tot això a la ruta del camí de Sant Jaume, del qual la capital asturiana és una fita a l'itinerari que porta al pelegrí fins a Compostel·la. Una urbs, en fi, que en ple segle XXI ha donat una reina a Espanya. Raó més que suficient per celebrar-ho fent els honors que es mereix degustant una “princeseta” de massapà i rovell dels Gayoso.