El paradigma de Netflix i les tendències al vídeo sota demanda

És més que evident que internet ha transformat completament el mercat de l'entreteniment audiovisual. L'oferta de continguts de vídeo a través de les xarxes ja sigui a través d'IPTV (subministrat per operadors de telecomunicacions dins dels seus paquets de banda ampla), ja com OTT (Over the top: servei prestat directament a Internet, com Netflix), van desplaçant el consum de la televisió lineal tradicional. D'acord amb GlobalData, a Espanya el 2022 un 45% de les llars estava subscrit almenys a un servei de vídeo sota demanda, una xifra que es preveu que creixi fins al 58% el 2027.

Dins del vídeo sota demanda, el model de negoci més estès és l'anomenat SVoD (Subscription Video on Demand), és a dir, aquell que cobra una quota fixa periòdica per accedir al contingut, encara que també hi ha l'AVoD, on l'ingrés procedeix de la publicitat -com a YouTube-, i el TVoD, que cobra en funció del contingut que es consumeix. L'evolució del sector condueix a combinacions dels tres sistemes, i de fet ja hi ha plataformes, com Netflix i Disney+, que han posat a disposició plans una mica més barats que inclouen anuncis.

El gran problema a què s'enfronten les grans plataformes de streaming és poder rendibilitzar les descomunals inversions que duen a terme per competir en el mercat dels continguts exclusius. L'estratègia de creixement es basa primer a maximitzar el nombre de subscriptors i, posteriorment, a intentar cercar la rendibilitat del negoci. Netflix és el paradigma i el mirall on es miren tots els agents del sector i, de fet, lidera en rendibilitat.

Un article recent de The Hollywood Reporter mostra que el 2023 el seu marge d'operacions va créixer del 18% al 21% i el benefici un 25%. No passa el mateix amb altres gegants audiovisuals, les estratègies de streaming dels quals es mostren deficitàries i, de molt, han aconseguit reduir les pèrdues en aquest període. És el cas de Disney, Paramount i NBCUniversal, tot i que la unitat de vídeo streaming de Warner Bros va aconseguir una modesta xifra positiva l'any passat.

Una de les principals tendències a curt termini del sector indicada per la consultora GlobalData és la introducció de publicitat en els seus models SVoD, com una manera de diversificar les fonts d'ingressos, i d'aconseguir finançament addicional per sostenir les grans inversions requerides.

També s'aprecien moviments entre els agents per formalitzar aliances i empaquetar ofertes de continguts de diferents plataformes. Fins ara la batalla pel subscriptor ha portat les empreses a desenvolupar contingut exclusiu com una manera d'atreure nous clients.

El problema és que l'usuari s'ha de donar d'alta a diversos serveis per accedir a tot el contingut que us interessa, fraccionat com està. Les aliances per empaquetar un ampli espectre de productes estan intentant salvar aquest problema, per exemple, com fa Movistar+, que va establir acords amb DAZN, Disney+ i Netflix per incloure l'oferta d'aquestes plataformes al paquet de televisió de pagament.

En el cas d'alguns agents globals, com Disney+ i Netflix, resulta destacable la importància que li concedeixen a la producció local dels mercats on són presents dins dels seus catàlegs de continguts. En el cas de la Unió Europea hi ha una obligació normativa per la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, que estableix que els prestadors de serveis de vídeo sota demanda han de tenir un percentatge mínim del 30 % d'obres europees als seus catàlegs i garantir la prominència de aquestes obres.

Finalment, la recerca de nous clients està portant les plataformes de SVoD a incloure entre la seva oferta esdeveniments esportius de gran estrebada mediàtica. Així, DAZN es va quedar amb els drets de retransmissió dels partits de la lliga italiana de les temporades 2021, 2022 i 2024, i Warner Bros. Discovery amb els de l'Open USA en quaranta-cinc mercats europeus durant cinc anys.

Si haguéssim de resumir en poques paraules les tendències d'aquest sector d'activitat dinàmic, podrien ser aquestes: hibridació de models de negoci, concentració de l'oferta i diversificació de continguts.