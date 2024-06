El president del Parlament de Catalunya, de pelegrinatge a Brussel·les

Ho tornarem fer. Aquesta frase que tantes vegades han sentit els ciutadans de Catalunya i de la resta d'Espanya i que ha estat pronunciada pels polítics implicats en el procés, torna a ser protagonista. Quan els polítics que van ser jutjats, condemnats i amnistiats van sortir de la presó, van repetir “ho tornarem a fer”. Era la seva manera de justificar que havien estat indultats. S'havien de justificar. Ho tornarem fer, frase que va dir Josep Rull quan va ser rebut a Terrassa, la ciutat, després de sortir en llibertat. Era normal després dels tres anys que havien passat a la presó, a Madrid ia Catalunya, on la seva estada havia estat “més suportable”.

Els temps canvien, les situacions per a alguns es reverteixen i Josep Rull, per obra i gràcia d'ERC la CUP i el seu partit Junts, es converteix en el primer pres que va ser condemnat pel referèndum de l'1-0 -després indultat- en ser president del Parlament de Catalunya, en una operació imprevisible per al partit que havia guanyat les eleccions, el PSC. Això va significar una alegria per a Rull i el començament de tornar a les caminades. En la seva presa de posició, amb la floreta groga a la solapa. No és el president de tots els catalans?, doncs amb la insígnia és suficient, si de debò vol representar tota la ciutadania.

Com a agraïment al seu cap, Carles Puigdemont, el seu primer viatge fora de Catalunya ha estat el pelegrinatge a Brussel·les per retre comptes i mostrar suport als fugits; ho van tornar fer. Amb la seva roseta groga -per cert, el seu cap no la portava-, el somriure de satisfacció, fotos per a la posteritat i per reafirmar que segueix fent el mateix. El viatge “oficial”, qui ho ha pagat? Ho haurien d'explicar, per això de la transparència que tant parlen. No és el mateix que ho pagui ell de la seva butxaca, que es pagui amb els diners de tots els ciutadans, inclosos els dels que no els representen.

Penso que el president del Parlament , Josep Rull - el breu?- no pot actuar com si fos un dirigent d'un partit polític. Ni és ètic ni es guanya així el respecte de la gent. Malament comença Rull., que està encantat de conèixer-se. En aquests moments tenen la paella pel mànec, marca les jugades que li diu Puigdemont, i amb la situació que de moment no hi ha un candidat clar, per això de quadrar vots, allarga les negociacions dels dos polítics que aspiren a ocupar el Palau de la Generalitat. Uns mesos en què han d'aconseguir els vots suficients per a un dels dos candidats. Mentre que ERC i Junts van xulejant el Salvador Illa que està enxampat per diversos flancs. Arribaran a un acord? Crec que no. Les peticions dels uns i dels altres ho fan inviable. Encara que mai no es pot dir que no, i fins a l'últim minut tot pot ser possible.

Josep Rull, el president del Parlament de Catalunya elegit per Puigdemont i investit per ERC i la CUP, ha tingut un mal començament en els primers dies en el càrrec i com diu un refrany “qui comença malament, mal acaba”. Ho tornarem a fer, la frase i les accions que portaran el PSOE a passar a l'oposició, per obra i gràcia de Junts i ERC.