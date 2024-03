Puigdemont agraeix l'amnistia al PSOE i afirma que continuaran amb la independència

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha agraït la disposició del PSOE per pactar la Llei d'Amnistia i ha assegurat que permetrà "continuar el procés d'independència".

"Tenim tot el dret a continuar amb el procés d'independència, a fer política ia exercir els nostres drets sense ser violentats per les estructures d'Estat", ha defensat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.

També ha avisat el Govern que, després del pacte per l'amnistia, no pot donar res per aprovat i ha dit que ara toca negociar peça a peça, "des dels pressupostos al reconeixement nacional ia l'exercici del dret a l'autodeterminació".

Ha assegurat que "amb l'aprovació de la Llei d'Amnistia a la comissió de Justícia del Congrés espanyol, avui s'ha fet un pas molt important per acabar amb la repressió contra el procés d'independència".

Per Puigdemont, el procés independentista és legítim, democràtic i no violent, i ha criticat que l'Estat el combati "d'una manera inacceptable i incompatible amb l'Estat de Dret".

Alhora, ha afirmat que la Llei l'Amnistia revertirà la situació de "repressió" contra l'independentisme d'una manera que els indults no haurien pogut garantir de cap manera.

Sense interferència de la justícia patriòtica

Ha sostingut que l'acord per a la Llei d'Amnistia era una de les condicions per poder tenir una relació amb els partits del Govern "sense la interferència de la judicatura patriòtica" i per poder treballar i avançar en el marc que van acordar per a la investidura del president Pedro Sánchez.

Ha agraït els esforços de l'equip negociador de Junts i la "disposició" del PSOE a introduir a la llei les millores necessàries per resoldre els dubtes i temors que els van portar a votar en contra de la proposta inicial, segons ell.