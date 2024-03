Radiografia de l'internauta espanyol

Un any més l'Associació per a la Recerca dels Mitjans de Comunicació (AIMC) ofereix els resultats de la seva enquesta realitzada a usuaris d'internet, un document que constitueix una veritable instantània sobre el grau de digitalització de la societat espanyola i sobre com fem servir la tecnologia en aquest país.

Una de les primeres conclusions de la consulta és que el telèfon mòbil és el principal dispositiu que utilitzem per connectar-nos a internet, gairebé el 92% de la mostra el fa servir, davant de l'ordinador portàtil (68%) i el de sobretaula (48%) . Resulta curiós que l'altaveu intel·ligent, tot i augmentar en nombre d'usuaris respecte d'anys anteriors, no s'ha convertit ni de bon tros en el boom previst quan se'n va iniciar la comercialització. El 2020, l'utilitzava el 12% dels internautes i quatre anys després amb prou feines el 16%.

El mòbil torna a ser el rei en l'àmbit del consum audiovisual, ja que el 59,8% d'internautes ho fan a través d'aquest dispositiu, mentre que el 53% a través del televisor intel·ligent i el 33% de l'ordinador.

Una altra dada interessant és que al voltant del 67% de la societat espanyola passa més de dues hores al mitjà digital, i el 85% està almenys una hora al dia. El 25% de la mostra passa més de quatre hores connectat a internet a través de l'ordinador davant del 18% que ho fa a través del mòbil. A l'altre extrem, la tauleta i la consola de vídeo són menys utilitzats: en el primer cas, només el 10% passa més de dues hores connectat a xarxes a través d'aquest dispositiu, i únicament el 9% ho fa amb el segon.

El servei d'àudio més utilitzat és escoltar música a la carta (50,6%), que ja supera escoltar la ràdio en directe (46,7%). La plataforma més popular és Spotify, on es connecta el 80% de la mostra, seguida d'Amazon Music (28,7%) i YouTube Music (25,7%).

La tecnologia sense fils 5G dóna mostres d'implantar-se a bon pas al nostre país. Mentre que el 2020 només el 10% dels enquestats la tenien al telèfon mòbil, la xifra que presenta aquest informe ja és del 58,5%.

La intel·ligència artificial s'ha convertit en un concepte de moda gràcies a la popularitat d'eines com ChatGPT, i, de fet, el 96% dels espanyols n'ha sentit a parlar, encara que el 22% no té gaire clar què és exactament. Gairebé la meitat de la mostra ha utilitzat la intel·ligència artificial a l'últim any, especialment les aplicacions relacionades amb el llenguatge (text i chatbots), el 95,5%, i els productes de l'empresa OpenAI, el 73,5% dels enquestats.

Encara que el 50% dels que utilitzen aquesta tecnologia es mostren satisfets, resulta notable que el 39% dels que n'han sentit a parlar considera que els seus riscos són més grans que els beneficis que aporta. El 76% de la mostra opina que s'hauria de poder identificar tot allò que es fa amb intel·ligència artificial, i un 74% pensa que evoluciona més ràpidament del que la societat pot assimilar. De fet, més de la meitat d'enquestats creu que no s'hauria de continuar desenvolupant fins que estigui degudament regulada.

Les compres per internet són una activitat àmpliament difosa, i el 96% d'enquestats han realitzat alguna adquisició aquest darrer any. La roba i els complements encapçalen la llista de productes (58,5%), seguits de l'electrònica (45,5%) i dels allotjaments turístics (43,6%). Les finances dels espanyols són també cada cop més digitals: el 78% ha fet una transferència per mitjans com Bizum l'últim mes, mentre que el 2019 aquesta xifra era només del 37%. D'altra banda, el 53% de la mostra utilitza el telèfon mòbil com a targeta de crèdit (NFC).

Quan parlem de la percepció que té d'internet l'usuari, el 68% considera que ofereix massa publicitat. La següent preocupació en importància és la relacionada amb la seguretat (52%) i després la privadesa i la manca de confidencialitat de les xarxes (40,2%). D'altra banda, el 85,2% dels internautes consideren que la desinformació és un problema greu, i el 68% es confessa molest amb els avisos de cookies que apareixen en entrar en una web.

Resulta significatiu el temor per la vigilància digital que presenten els usuaris. El 71% dels enquestats se sent vigilat a internet, el 63% té la sensació que el seu smartphone escolta les seves converses, i, finalment, fins al 78% manifesta preocupació perquè les empreses i els governs controlin la seva activitat al ciberespai.