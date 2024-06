La submissió a l'Islam

A la història de la literatura de la primera meitat del s. XX, es recullen tres novel·les distòpiques en què es descriu la nefasta deriva de la societat occidental, que ha conduït al món que coneixem avui. Cronològicament, es tracta d'“Un món feliç” (1932), d'Aldous Huxley; de “1984” (1949), de George Orwell; i de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

A “Un món feliç”, Huxley presenta un món molt regulat, tecnològic i deshumanitzat, dividit en castes i en què els individus són planificats i alterats genèticament. En aquest món, els individus són sempre feliços, gràcies al consum desenfrenat, al divertiment constant i al “soma”, droga pot eliminar les frustracions i les emocions negatives. Ara bé, en aquest món, l'amor, les relacions, els sentiments, la capacitat i la llibertat de raonar –que ens fa sentir-nos vius i humans– no hi tenen cabuda. En aquesta societat, els individus creuen que són lliures i, en realitat, són víctimes i esclaus del consum, de l'entreteniment i del plaer (cf. avui, món occidental).

El “1984”, Orwell descriu un país totalitari i repressiu, que manté els ciutadans en constant vigilància (de pensament, desitjos i relacions personals i familiars), per mitjà de pantalles i micròfons (cf. avui: Xina, Corea del Nord, Rússia i cada cop més països); un país on les relacions humanes i el desig sexual estan prohibits; un país on el pensament crític, la memòria/història, la cultura i la llibertat han desaparegut; un país on el “Ministeri de la Veritat” s'ocupa de reescriure la història i la propaganda, mitjançant l'educació, els mitjans, l'entreteniment i l'art; un país on regna el “doblepensar”, per mitjà d'una “neolengua”, per pensar i verbalitzar dues opinions contradictòries i acceptar totes dues i alhora (cf. Pedro Sánchez, casta política, Llei de Memòria Històrica, etc.).

A “Fahrenheit 451”, Bradbury presenta un món on els llibres (símbols i suport de saviesa i garantia de la memòria col·lectiva) estan prohibits i on els bombers són els encarregats de localitzar-los i de cremar-los perquè el virus de la infecció del pensament crític no es propagui. Es tracta també d'una societat deshumanitzada i sense cultura on els individus porten una vida superficial i buida, basada en el consum, l'entreteniment i el plaer desenfrenats. En aquesta societat, la gent sempre parla del mateix, ningú no diu res diferent ni original, que és el que passa actualment. D'altra banda, avui, en un món de connexions virtuals, on les pantalles són omnipresents, ja no caldria cremar llibres, ja que la gent no llegeix ni aprèn ni, per tant, sap.

Davant d'aquests sinistres relats premonitoris, ningú no es va donar per al·ludit ni va moure un dit. I, algunes dècades després, ens trobem on som: en una societat que ha materialitzat les distòpies precitades; en una societat desarmada i sense mitjans per criticar i oposar-se, per citar només alguns casos, l'Agenda 2030, l'Europa Verda, la Llei de Restauració de la Natura, la Ciutat 20 Minuts , als moviments “woke”, etc.; en una societat que camina cap a un món on s'aplicarà aquest eslògan del Fòrum de Davos i de l'Agenda 2030, que diu així: “El 2030 no tindràs res i seràs feliç”, com recull el títol del relat d'Aldous Huxley.

La distòpia europea del s. XXI: “Soumission”

El 2015, Michel Houellebecq, escriptor francès que no deixa indiferent a ningú, va publicar també un relat distòpic, titulat “Soumission”, on relata el que pot passar a França en un futur proper. Al seu relat, Houellebecq narra com, en unes properes eleccions presidencials i amb uns partits tradicionals abandonats pels ciutadans, Mohammed Ben Abbes, carismàtic i moderat líder dels Germans Musulmans, derrota, amb el suport del PSF i la dreta, la candidata del Front Nacional, a la segona volta de les eleccions presidencials.

Amb Ben Abbes al poder, es comencen a produir una sèrie de canvis en la vida dels francesos: els jueus han emigrat a Israel, les dones han canviat les faldilles per bruses llargues i pantalons, es permet la poligàmia, s'anul·len les lleis d'igualtat entre l'home i la dona, s'islamitza La Sorbona, s'aplica la “sharia”,… A més, Ben Abbes pretén ampliar la Unió Europea als països àrabs mediterranis, per convertir-la en un nou “Imperi Romà Islàmic”, amb França com a eix central.

Soumission: distòpia o crònica d'una realitat anunciada, a curt o mitjà termini?

A Soumission, Houellebecq planteja l'espinós tema de la islamització de la societat europea. Per això, va ser víctima d'amenaces per pas dels fundamentalistes i va haver de desaparèixer durant una bona temporada, com Salman Rushdie pels seus “Versos satànics”, de la vida social.

Fins ara, aquesta distòpia no s'ha materialitzat però, segons molts demògrafs, anem camí que es compleixi, si no es fa res per impedir-ho, tant a França com a altres països ia la Unió Europea en conjunt. En efecte, des de fa dècades, la UE és una de les destinacions privilegiades d'una immigració tant regular com irregular. El 2021, dels 446,7 milions d'habitants de la UE, 23,8 milions procedien de països no pertanyents a la UE (5,3% de la població total). Si s'hi inclouen les persones nascudes fora de la UE però amb ciutadania europea, la xifra puja a 38 milions (8,5%). Tres quartes parts se n'han instal·lat a Alemanya, França, Espanya i Itàlia.

Entre els immigrants, la comunitat més nombrosa i en creixement constant és la musulmana, gràcies a la immigració, a la taxa de natalitat ia l'índex de fecunditat (2,9 nens per dona musulmana davant dels 1,5 nens de les no musulmanes) . S'estima que, a la UE, hi viuen uns 25 milions de musulmans (5% de la població total) i hi ha unes 6.000 mesquites. Segons projeccions per al 2050, el nombre de musulmans europeus es triplicarà (el 14%). Alguns consideren que la política migratòria de portes obertes de la UE ha estat com un cavall de Troia i no és presagi de res de bo. El professor Fernando León Jiménez ha començat a utilitzar el nom de “Eurabia” per designar una futura Europa on la cultura dominant serà la islàmica. L'evolució demogràfica està a l'origen d'una desconfiança i hostilitat creixent cap als musulmans, percebuts com una amenaça per a les identitats nacionals, la seguretat interna i la cohesió social. Per això, ha sorgit una certa islamofòbia entre els europeus i una certa radicalització entre els musulmans europeus.

La distòpia de Houellebecq té tots els aspectes que es converteixi en realitat a curt termini, confirmant així allò expressat, fa dècades, per Boumedian a l'ONU o per Gaddafi: “Conquerirem Europa amb el ventre de les nostres dones”; o per unes dones musulmanes. en un mercat ambulant de Burgos: “Arribarem a dominar-vos gràcies als nostres ventres ia la vostra tolerància” (bonisme cec i bobalicó).