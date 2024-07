La Roja, a part de guanyar partits, guanya aficionats

Que el futbol és un esport de masses, ningú no ho dubta. Com a tal, genera passions que moltes vegades van més enllà del que és esportiu. El futbol és un element aglutinador de la societat, en què hi ha comunitats que senten els colors dels seus respectius equips, però tot això se supera per donar pas a la passió col·lectiva. Aquest és el moment en què tot es fon per transformar-se en un sol equip, amb un únic objectiu: vèncer les seleccions d'altres països. I es desferma l'eufòria col·lectiva. Totes les veus s'uneixen a un sol color i desig: guanyar.

Aquests dies, la il·lusió, passió i entusiasme ha tornat a la família futbolera amb la selecció espanyola i la seva participació a l'Eurocopa 2024, on nens, joves i no tan joves, estan vivint amb intensitat tots i cadascun dels partits a què s'està enfrontant “la Roja”. Per cert, amb èxit en tots ells, cosa que li suposa passar a la ronda següent.

TVE ha tingut la bona idea de fer-se amb els drets de la transmissió del campionat, una bona decisió en donar en obert tots els partits i aconseguir així una audiència milionària, batent rècords.

La bona marxa de l'equip espanyol ha aconseguit reunir al voltant d'un televisor milions de persones. Qualsevol lloc és bo per comprovar com la gent gaudeix del gran joc que practica l'escaire espanyol. És impressionant veure com grups d'amics se cita a un bar per seguir en directe els partits. Amb entusiasme i una participació impressionant, viuen tan intensament els noranta minuts, a més del temps afegit, com una cosa pròpia. Se senten identificats, ho viuen amb passió i quan marquen un gol, és tan gran l'eufòria que val la pena veure'ls des de lluny.

L'afició al futbol, l'adoració que senten per la selecció espanyola és tan gran que milers de persones es graten la butxaca per assistir en directe a les confrontacions, mentre que la resta d'aficionats estan pendents del dia, l'hora i l'equip contra el qual li toca jugar a la Roja per estar enganxat a la pantalla del televisor.

És un ritual tot el que envolta un partit de la Selecció -també a qualsevol equip- amb les trucades als amics, la compra de productes (truqueu crispetes o pipes), begudes, les samarretes... És una festa que uneix a la família, amics, coneguts i perquè no, desconeguts. El futbol no és un mer espectacle, ni només un negoci, és una cosa que va més lluny, és un principi d'identificació i de fidelitat que és capaç de mobilitzar milions de persones de qualsevol país.

És impressionant veure com milions de joves arreu d'Espanya vibren amb la Selecció. El futbol no entén de política, ni de classes socials. Un partit té la capacitat de fascinar tothom igual. Que certs jugadors siguin reconeguts al seu lloc de naixement, però també arreu del món, és una cosa que apassiona i molts no arriben a entendre.

La cohesió dels seguidors de la selecció espanyola té preocupats els intransigents. A aquells que resten i no sumen. Els que es passen la vida mirant-se el melic, dient el que han de fer els altres, ia qui han de seguir a l'esport. La gent fa el que considera que ha de fer, sense importar-li què pensi aquest tipus de persones.

El partit d'Espanya - Geòrgia d'aquest diumenge passat va ser vist per 9.059.000 espectadors i va arribar als 14,1 milions d'espectadors en alguns moments de la trobada. Algú dubte que el futbol tingui aquestes audiències? Doncs en té i la selecció espanyola és un referent.

A tot arreu d'Espanya, els partits de la Selecció han aglutinat milions de persones. A Catalunya, Euskadi i Galícia el seguiment ha estat molt alt, i els aficionats no s'han perdut cap partit. No tenen por, els importa poc el que puguin pensar si se'ls veu amb els colors de la Selecció.

Al final, el futbol serveix també per unir les persones, defensar uns valors a l'esport i sentir-se orgullosos de pertànyer a una comunitat que tantes alegries està donant amb un futbol que entusiasma propis i estranys.