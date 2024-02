15 dies més perquè la Comissió de Justícia faci el dictamen sobre la Llei d'Amnistia

per Redacció CatalunyaPress ,

El PSOE i Sumar, que tenen majoria a la Mesa del Congrés, recolzaran aquest dimarts la pròrroga que ha sol·licitat el Grup Socialista perquè la Comissió de Justícia compti amb més temps per dictaminar sobre la proposició de Llei d'Amnistia. La previsió és que l'òrgan de govern de la Cambra concedisca una darrera ampliació de 15 dies que finalitzarien el 6 de març.

Després de la decisió de Junts de rebutjar la proposició de llei en la votació de conjunt a què va haver de sotmetre's al Ple per tenir caràcter orgànic, la Mesa de la Cambra va acordar tornar el text a la Comissió de Justícia perquè emetés un nou dictamen .

L'òrgan de govern de la institució va prendre aquesta decisió el 6 de febrer passat i va fixar un primer termini de 15 dies naturals que finalitza aquest dimecres, dia 21. Però dissabte passat el PSOE va sol·licitar una pròrroga per poder continuar negociant amb Junts.

En aquest escrit, que porta la signatura de la secretària general del Grup Socialista, Montse Mínguez, no s'especifica de quant ha de ser aquesta pròrroga, però fonts socialistes donen per fet que serà de dues setmanes més i que s'establirà com a nou límit el dia 6 de març.

6 de març, data límit

I ja no hi podrà haver noves ampliacions perquè l'article 131.2 del Reglament deixa clar que si una iniciativa de rang orgànic no aconsegueix demanar el vot de la majoria absoluta i ha de ser tornada a la comissió corresponent, aquesta “haurà d'emetre nou dictamen en el termini d'un mes”.

Com que la Llei d'Amnistia es tramita pel procediment d'urgència --que implica reduir els terminis a la meitat-- la Mesa, seguint el criteri dels serveis jurídics, va fixar un primer període de 15 dies per al nou dictamen, i ara aquest termini s'ampliarà.

Els lletrats també van assenyalar que, com preveu l'article 91.1, la Mesa podria ampliar aquest termini i això serà el que faci a instàncies del PSOE. Això sí, aquesta pròrroga no podrà ser superior a 15 dies per respectar el termini dun mes de què parla larticle 131.2.

Durant les dues primeres setmanes que la Mesa del Congrés va donar de termini a la Comissió de Justícia aquesta no s'ha reunit, encara que el PSOE i Junts sí que han mantingut converses per intentar reconduir la situació. A partir d'aquest dimarts comptaran amb 15 més de marge per aconseguir-ho.