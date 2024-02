Ábalos dimiteix com a president de comissió al Congrés

per Helena Celma

L'exministre José Luis Ábalos ha renunciat com a president de la Comissió d'Interior del Congrés, si bé aquest dilluns a la tarda encara manté el seu escó de diputat per València, segons han confirmat fonts socialistes.

L'Executiva federal del PSOE va donar aquest dilluns 24 hores a Ábalos per renunciar al seu escó davant les informacions del suposat cobrament de comissions en contractes de material anticovid per part d'una trama en què estaria implicat el seu exassistent Koldo García.

Fins ara, Ábalos mantenia que no té motius per deixar l'escó al no estar investigat en aquestes diligències judicials, si bé estava disposat a plantejar-se la seva situació si els ho demanava el partit.

I després de l'ultimàtum de Ferraz, fonts parlamentàries han confirmat que l'exministre ha renunciat a la Presidència de comissió, càrrec a què va ser proposat pel PSOE, però que, de moment, manté l'acta de diputat, que entén que és personal.

La Comissió d'Interior té reunió dimecres que ve i Ábalos ja no ocuparà la Presidència.