Ábalos es trenca en parlar de la seva sortida del PSOE: 'Són 43 anys, tio'

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha concedit la seva primera entrevista des que va ser expulsat del PSOE per la seva implicació al 'Cas Koldo'. El polític ha assistit a 'Todo es Mentira', el programa de Risto Mejide on col·labora habitualment, on se l'ha pogut veure visiblement afectat.

En ser preguntat per com se sent, Ábalos ha respost: "Ja no són el meu grup parlamentari ¡Quina pena!". Risto s'ha volgut interessar sobre què li genera tristesa, i l'exministre ha respost "els companys",

Ábalos ha respost mentre se'l veia molt emocionat, intentant contenir les llàgrimes: "Mantinc relació amb ells. Em fa pena deixar-los jo".

Risto ha volgut endinsar-se en el dolor visible d'Ábalos, que ha continuat explicant que "el problema és el sentit de pertinença, la identitat", mentre li tremolaven els llavis. "Són 43 anys, oncle", ha sentenciat Ábalos mirant Risto i recordant la seva llarga carrera al partit socialista.

Ábalos ha assegurat que no guarda cap as a la màniga per carregar contra la direcció del seu ja expartit, i també ha negat que s'hagi produït "un pacte de no agressió".

"Els dec tot al que representen", ha sentenciat Ábalos, encara que ha volgut enviar un missatge a l'actual directiva socialista assegurant que "tots passem, tots som accidentals i conjunturals, i aquest és un partit que té molta història. tot allò que representa el projecte, a la gent que el vota".

A l'entrevista l'exministre també ha comentat un dels moments en què més incomoditat va sentir estar entre les files socialistes: l'abstenció a la investidura de Mariano Rajoy. Ábalos ha assegurat que, dins de l'Executiva Federal, sempre ha lluitat pel 'no', i s'ha hagut d'abstenir - "encara que em donés una úlcera", ha dit- per respectar la disciplina de tot.