Abascal demana a Sánchez no muntar ''numerets diplomàtics''

per Redacció CatalunyaPress

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que la seva formació no ha respost a la “ridícula” trucada telefònica que ha fet el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, als grups parlamentaris i ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que es prengui "cinc dies més de vacances per ploriquejar" i que no munti "patètics numerets diplomàtics".

Així ha respost Abascal a l'anunci realitzat per Albares aquest diumenge de retirar l'ambaixadora a Argentina després de les declaracions del mandatari argentí, Javier Milei, en un acte de Vox, en què ha anomenat "corrupta" Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

En un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press, Abascal s'ha preguntat "quins diables té a veure la dona del president amb la sobirania i la dignitat d'Espanya" i "quina mena de broma és la d'Albares trucant als grups parlamentaris".

"Nosaltres no hem ni respost a la seva ridícula trucada telefònica", ha aclarit el president de Vox, que ha argumentat a més que els conflictes diplomàtics "s'obren quan s'ataca la sobirania de la nació, no quan s'esmenten la presumpta corrupció de la dona del president, i per tant del president".

Seguidament, Abascal ha recordat en aquest missatge les paraules del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que va anomenar "prèviament drogoaddicte" Milei "a qui ara volen emmordassar". Ha estat en aquest punt quan Abascal, de forma irònica, ha demanat a Sánchez que es prengui "cinc dies més de vacances per ploriquejar" i que no munti "patètics numerets diplomàtics".

El missatge, que ha estat compartit precisament precisament per Javier Milei a l'esmentada xarxa social, l'ha acabat amb un "visca Espanya" i "a baix Sánchez, la seva corrupció política, les seves mentides i la seva traïció".