Abascal denunciarà Sánchez davant la JEC per demanar avui el vot contra altres partits

per Gabriel Izcovich

El president de Vox, Santiago Abascal, ha indicat que el seu partit estudiarà posar en coneixement a la Junta Electoral Central (JEC) que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi demanat aquest diumenge el vot “contra altres partits”.

"Entenem que el que ha fet és demanar el vot, ia més no directament contra el seu partit, sinó directament contra altres, a la jornada electoral. El que ha de saber Pedro Sánchez és que si ells no respecten les lleis, no poden pretendre que els altres les respectem", ha declarat Abascal als mitjans de comunicació després de votar al Col·legi Públic Pinar del Rei de Madrid.

Abascal ha acusat Sánchez de no respectar les lleis "a la mateixa jornada electoral" i ha demanat, al contrari que Sánchez, segons ha indicat, "una participació massiva".

"Estem davant d'un autòcrata que a la jornada electoral i exercint el càrrec de president del Govern no s'ha limitat a animar la participació i demanar una mobilització massiva el dia en què tots els espanyols tenen dret a vot, sinó que ha animat a votar contra el que ha anomenat una onada reaccionària”.

Abascal ha indicat que ell no pot demanar votar "contra la corrupció del president del Govern i la seva família: "No puc animar a votar contra els que han arruïnat el camp, la indústria, no puc animar a votar contra els que han portat inseguretat a els carrers i han fet augmentar el nombre de violacions i en definitiva no puc animar a votar contra Sánchez, de manera que animo els espanyols independentment del que pensin a una participació massiva".

Les terceres eleccions europees de Vox

El 9J són les terceres eleccions europees de Vox. Va participar per primera vegada a les eleccions al Parlament Europeu el 2014. En aquesta ocasió, no va aconseguir obtenir representació significativa, ja que amb prou feines va arribar a l'1,57% dels vots, cosa que es va traduir en una clara falta d'escons. Aquest resultat reflectia la seva recent fundació i limitada visibilitat en el panorama polític espanyol. Tot i això, aquest exercici inicial no va descoratjar el partit, que va continuar desenvolupant la seva base i ampliant el seu abast a nivell nacional.

L'escenari polític espanyol va canviar dràsticament els anys següents, i per a les eleccions europees del 2019, Vox havia guanyat considerable impuls. En aquestes eleccions, Vox va aconseguir un notable avenç, obtenint el 6,2% dels vots, cosa que es va traduir en tres escons al Parlament Europeu. Aquest resultat reflectia el creixement del suport popular cap al partit, impulsat per la seva forta retòrica en temes d'immigració, unitat nacional i crítiques al separatisme català, que van ressonar fortament entre un segment significatiu de l'electorat.

La millora en el rendiment de Vox a les eleccions europees del 2019 va marcar la seva consolidació com una força política important a Espanya. Aquesta rellevància creixent en l'escena política europea i nacional va evidenciar la seva capacitat per mobilitzar els votants i establir-se com una veu influent en el discurs polític espanyol.