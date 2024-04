Abascal dispara contra Pedro Sánchez: ''Posa amb calaveres per tapar la corrupció''

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat aquest dimecres 10 d'abril la recent visita que el president, Pedro Sánchez, va fer a la Vall dels Caiguts, retraient-li que allà "va posar amb calaveres" per desviar l'atenció per estar "acorralat per la corrupció" del seu Govern i les presumptes relacions de la seva dona, Begoña Gómez, amb empreses.

Sánchez va visitar el laboratori forense de la Vall dels Caiguts, que va passar a anomenar-se Cuelgamuros després de l'entrada en vigor de la Llei de Memòria Democràtica, per conèixer de primera mà els treballs de l'equip forense que treballa en l'exhumació de 160 víctimes. Per Abascal, Sánchez, a qui ha titllat de "necròfil", es va fer una foto "infame" per "desesperació" en període electoral. "Em produeix repulsió fins i tot relatar-ho", ha afegit.

"Crec fermament que se sent acorralat per la corrupció", ha assenyalat el líder de Vox durant la seva intervenció en la compareixença de Sánchez al Congrés. Abascal ha subratllat que el president es va comportar com "els salvatges i els bàrbars" i "no va mostrar cap respecte" per les víctimes "del PSOE al segle passat, provocades pel PSOE al segle passat", durant la Guerra Civil, enfrontament que ha titllat de "contesa fratricida".

"Vol trepitjar la memòria de totes les víctimes d'un enfrontament entre germans, de totes, de les del Bàndol Nacional, posant amb els seus cranis com si fossin trofeus, i de les del Bàndol Republicà, utilitzant-les de manera perversa per remoure l'odi", ha afegit, abans de posar èmfasi que, segons la seva opinió, la foto suposa "una falta de respecte insuportable als morts" que allunya els espanyols "de qualsevol signe de civilització".

Sobre la "corrupció" del Govern de Sánchez, Abascal ha ressaltat el 'cas Koldo' de presumptes mossegades en contractes per a l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia de la COVID-19, el 'cas Delcy' i els presumptes vincles de Begoña Gómez amb empreses beneficiades amb contractes públics.

"Fins i tot posar amb calaveres de persones mortes perquè no es parli de com a Espanya es reparteixen els contractes i les subvencions. Qualsevol cosa, fins i tot posar amb calaveres de persones mortes per evitar que es parli que les empreses que reben un correu de la dona del president del Govern facturen més a Espanya", ha dit el líder de Vox.

"El més ruin, el més infame, el més menyspreable i el més indigne, fins a posar amb calaveres per evitar que es parli que quan els espanyols estaven patint s'han endut milions com a voltors al mig d'una pandèmia", ha afegit. "Però no hi ha calavera, ni mort de fa un segle que tapi les vergonyes d'aquest govern", ha advertit, abans de suggerir que Sánchez "dirigeix" diverses trames de corrupció.