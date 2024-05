Abascal emula un lema del franquisme per criticar els relators de l'ONU

per Redacció CatalunyaPress

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha evocat aquest divendres el lema d'una famosa pancarta contra el rebuig de les Nacions Unides a la dictadura franquista per carregar contra les crítiques que l'organisme ha fet a les lleis de concòrdia impulsades amb el PP. "Si ells tenen l'ONU, nosaltres en tenim dos", ha dit.

Sona com una mítica pancarta que es va exhibir en una manifestació celebrada a la Plaça d'Orient de Madrid el 1946, després que l'ONU exclogués Espanya com a membre dels organismes internacionals compresos a les Nacions Unides o que tinguessin nexes amb aquesta, a més d'instar a retirar els ambaixadors. "Si ells tenen ONU, nosaltres en tenim dos", deia la pancarta.

En un míting a Gijón, s'ha vanagloriat d'haver "forçat" el PP a les comunitats autònomes en què cogovernen a adoptar les anomenades lleis de concòrdia, que substitueixen la de Memòria Històrica, alhora que ha menyspreat l'ONU per emetre tres relators un informe que censurava les normes.

Van al·legar que poden "invisibilitzar" les "greus violacions dels Drets Humans" comeses durant "el règim dictatorial franquista". Durant la seva intervenció, Abascal ha indicat que “si ells tenen l'ONU, nosaltres en tenim dos, i ben posats”.

Creu, a més, que els relators són "uns untats" i "uns ensobrats manejats pel PSOE" que "s'han tret de la màniga" l'informe en qüestió. A més, ha volgut recordar que de l'ONU en formen part països com Cuba, "una camarilla de gent que té presos polítics", o l'Iran, "una teocràcia islamista que assassina els homosexuals".

Amb les forces armades

D'altra banda, s'ha congratulat de ser a Gijón perquè la ciutat asturiana acull, juntament amb Oviedo, els actes programats amb motiu del Dia de les Forces Armades (DIFAS 2024). En aquest context, ha volgut defensar els homes i les dones que componen els Exèrcits espanyols i ha denunciat les seves condicions laborals. "Ho lliuren tot per un sou gairebé miserable i quan compleixen 45 anys l'Estat els diu 'si t'he vist no me'n recordo'", ha denunciat.

Durant la seva intervenció, Abascal ha posat èmfasi en les línies mestres de Vox per a la campanya: denunciar que el PP i el PSOE són indistingibles a Brussel·les perquè voten igual al "90%" de les ocasions ia combatre l'abstencionisme.

Vox encara la campanya per a les eleccions europees amb unes perspectives favorables, ja que les enquestes pronostiquen que incrementarà la seva representació al Parlament Europeu. Ha previst una campanya en què pretén explotar els seus temes icònics, com ara el respecte a la sobirania nacional a Brussel·les, l'oposició al Pacte Verd i l'Agenda 2030 o el blindatge de les fronteres per evitar la immigració il·legal.