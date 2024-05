Abascal dona el seu suport a Israel, ''atacada pels pitjors criminals de la Història''

per Redacció CatalunyaPress

El president de Vox, Santiago Abascal, ha traslladat aquest divendres el seu suport a Israel, "una nació que ha estat atacada pels pitjors criminals de la Història de la Humanitat", i ha exigit l'alliberament dels ostatges de Hamàs.

Ho ha dit al míting final de Vox pel 12M a la plaça Artós de Barcelona, que ha congregat unes 300 persones, en preguntar-li per la resolució de l'ONU sobre Palestina: ha assegurat que la desconeix, però ha definit les Nacions Unides com "una institució supranacional que ha estat absolutament tolerant amb totes les dictadures d'esquerra i teocràcies al món".

"Nosaltres estem absolutament convençuts que a qui representem és els espanyols i no a una cort supranacional en què val el mateix el representant elegit democràticament per un poble que qualsevol dictador", ha afegit.

Sobre la campanya, ha augurat un bon resultat per al partit i ha assegurat que no canviaran de posició a Catalunya després de les eleccions: "Defensarem els seus interessos i les seves preocupacions, ens diguin el que ens diguin els adversaris polítics".

Abascal s'ha referit al candidat de Junts+, Carles Puigdemont: "No és de bon tipus fugir com una rata ficada al maleter d'un cotxe. No és de bon tipus intentar robar-nos als catalans ia tots els espanyols allò que a tots ens pertany , que és Catalunya, que és la unitat de la nostra pàtria”.

Referència a polítics

"Avui podem dir amb tota convicció una cosa molt clara a aquest mal tipus: Puigdemont ens roba, Catalunya és també nostra", ha insistit, i després el públic ha cridat 'Puigdemont a presó' i 'Viva España'

També s'ha referit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo per demanar la concentració del vot al PP contra l'independentisme, i ha assegurat que Vox el que vol no és tancar el 'procés' sinó "derrotar el cop d'Estat i l'intent de destruir la unitat nacional".

Ha posat en valor el suport que diu que està rebent el partit per part de joves que, en les seves paraules, encara no poden votar, i que està convençut que “dins de quatre anys Vox serà una de les primeres forces polítiques de Catalunya”.

Reivindicacions

També ha destacat que durant la campanya s'ha pogut parlar de convivència, de llibertat, “del problema de la inseguretat relacionat amb la immigració il·legal i del problema de l'agricultura i de la ramaderia amb la imposició de l'Agenda 2030”.

Segons el líder de Vox, el deure del partit és parlar amb claredat i "exigir als representants públics que respectin allò que han promès i sobretot que respectin la legalitat constitucional".

Ha advertit que gairebé el 40% dels catalans probablement no votaran aquest diumenge i considera que es deu a la desafecció davant la política, cosa que diu que comprèn perquè "al Congrés en lloc de trobar diputats que estimen Espanya hi ha xusma totalitària que vol trencar la convivència".

"Els carrers són nostres, els barris són nostres, Catalunya és nostra. Endavant espanyols de Catalunya, sense por de res ni de ningú. Visca Catalunya i Viva España", ha conclòs.