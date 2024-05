Abascal se cita amb Netanyahu i es guanya les crítiques del Govern central

El president de Vox, Santiago Abascal, s'ha reunit aquest dimarts amb el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, a Jerusalem i ha elogiat la "fermesa" d'Israel davant Hamàs a la guerra a la Franja de Gaza, alhora que l'ha anunciat que revocarà el reconeixement de l'Estat de Palestina dut a terme pel Govern de Pedro Sánchez en el cas de governar.

A la trobada, que s'ha prologat més d'una hora a l'Oficina del primer ministre a Jerusalem, Abascal ha transmès a Netanyahu el suport del seu partit al poble d'Israel, a qui reconeix "el dret a defensar-se" i ha assenyalat que el president del Govern, Pedro Sánchez, no representa Espanya.

Segons ha informat Vox, Abascal ha denunciat que el president del Govern espanyol estigui "tapant els seus casos de corrupció política i econòmica amb el reconeixement de l'Estat palestí" i amb els "atacs" al president de l'Argentina, Javier Milei. El líder de Vox ha assegurat que "mentre hi hagi un sol ostatge a mans de Hamàs" i "fins que no desaparegui l'organització terrorista", cap Govern ni "ningú no té dret a demanar a Israel que renunciï a les seves operacions d'autodefensa".

A més, s'ha compromès amb Netanyahu en el cas de governar "a revocar el reconeixement" de l'Estat de Palestina que, segons ha retret, "s'ha fet com a premi de Sánchez a Hamàs".

Des de Vox també han assenyalat que el primer ministre israelià ha qualificat d'"exemplar" la defensa de l'Estat d'Israel per part d'Abascal, que ja ha visitat dues vegades Israel durant la guerra a la Franja de Gaza, i ha lamentat la "immensa intoxicació" que domina la cobertura mediàtica del conflicte als països occidentals".

Vox ha explicat que Netanyahu s'ha mostrat confiat que Abascal defensi en un futur Israel des de l'Executiu espanyol i li ha reiterat "el seu suport a la sobirania de la nació espanyola" - mostrant-se en contra una moció al Parlament israelià per a reconèixer la independència de Catalunya i el País Basc en resposta al reconeixement de Palestina--, a més de mantenir el seu "compromís permanent en tasques de lluita antiterrorista" a Europa i també a Espanya "malgrat la política hostil del Govern de Sánchez", segons ha denunciat.

Fonts de la direcció de Vox han precisat a Europa Press que el president de la Fundació Disenso, Jorge Martín Frías, ha format part de la delegació que ha acompanyat Abascal Jerusalem amb l'eurodiputat Hermann Tertsch i Gabriel Ariza, encarregat des de la Presidència del partit de les relacions internacionals al costat de Disenso.

La sintonia de Vox amb el Govern de Netanyahu ja es va demostrar el 18 de maig passat, quan el ministre israelià d'Afers de la Diàspora i combat contra l'Antisemitisme, Amichai Chikli, va participar a l'esdeveniment polític 'Europa Viva 24' amb altres líders internacionals, entre els quals hi havia el president d'Argentina, Javier Milei.

Crítiques del Govern

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, no ha dubtat a criticar aquesta reunió. "La foto d'Abascal el perseguirà tota la vida i el silenci de Feijóo la seva", ha manifestat Díaz en un missatge a la xarxa social X després de conèixer-se la reunió entre Abascal i Netanyahu en què el líder de Vox ha elogiat la "fermesa d'Israel criticant alhora el reconeixement del Govern a Palestina.

Així mateix, el portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, Íñigo Errejón, ha retret la reunió mantinguda entre tots dos assegurant que les posicions del Govern de coalició i de la "ultradreta espanyola" estan clares apel·lant alhora al Partit Popular perquè respongui sobre la seva.

"Doncs les posicions no poden estar més clares", ha defensat Errejón en un missatge a la xarxa social X, en què ha destacat la posició del Govern de coalició "gràcies a l'empenta de Sumar", amb el reconeixement de l'Estat de Palestina. "I falten molts passos per acabar amb el genocidi", ha afegit.

D'altra banda, el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha retret al líder de Vox, Santiago Abascal, que abraça les "tesis més extremistes" del Govern d'Israel i que atiqui "la guerra" en lloc d'estar del costat de la pau.

Així s'ha pronunciat el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a TVE, després de ser preguntat per la reunió que ha mantingut Abascal aquest dimarts a Jerusalem amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. "El senyor Abascal abraça aquesta política de bulls, de falsedats, de calúmnies i de conjures dels elements més extrems del Govern de Netanyahu i, per descomptat, el que demostra és que no només no està en el consens de la societat espanyola que majoritàriament anhelava i recolza aquest reconeixement (de l'Estat palestí), sinó que tampoc no està amb la pau.