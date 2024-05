L'abast de la Llei d'Amnistia: a quants activistes beneficiarà?

Alerta Solidària estima que la llei d'amnistia, que probablement s'aprovarà dijous al Congrés dels Diputats, podria afectar almenys 419 activistes i manifestants independentistes, un terç del total dels investigats inicialment. La resta, o ja han estat absolts, o els seus casos han estat arxivats. En aquest còmput només s'hi inclouen persones de la societat civil, i no es comptabilitzen polítics o membres de l'administració, ni aquells que han estat investigats per treballar sota directives de la Generalitat, ajuntaments o els seus responsables.

Només s'ha afegit l'excepció dels investigats per l'Audiència Nacional en el cas Tsunami Democràtic, ja que hi ha activistes que no tenen cap relació amb l'acció de cap administració. Com en el recompte que Alerta Solidària ja va fer el mes de novembre de 2023 passat, s'hi inclouen els encausats en l'anomenada Operació Judes.

Aquesta entitat ha comptabilitzat 1.168 persones objecte de diligències penals relacionades amb el procés. D'aquestes, el 51%, és a dir, 597 persones, han vist com se n'arxivaven les causes, mentre que al 49% restant, és a dir, 571 persones, se'ls han seguit endavant els procediments. De les 571 persones amb causes obertes, 143 (25%) encara estan en procés d'instrucció, un 22% (127) esperen judici i 12 (2%) esperen sentència.

Pel que fa als altres, que ja tenen sentència, el 27% del total, és a dir, 152 persones, han estat absoltes de tots els càrrecs, mentre que 137 persones, un 24% del total, tenen sentència amb condemna total o parcial. Per aquest motiu, Alerta Solidària considera que de les 571 persones amb causes obertes, si se'n resten les 152 amb sentència absolutòria, hi ha 419 persones que poden ser amnistiades, fet que suposa un 35% del total d'investigats inicialment.

30 de maig, el dia que la llei rebrà la llum verda

Tant Alerta Solidària com polítics, activistes i tot el moviment independentista està esperant l'aprovació de la llei, que arribarà el proper dijous 30 de maig al Congrés.

Pactada amb ERC i Junts per recolzar la investidura de Pedro Sánchez, veurà la llum sis mesos després que la proposició de llei fos registrada pel PSOE sota el tràmit d'urgència i després d'unes dures negociacions amb els independentistes sobre els delictes de terrorisme.