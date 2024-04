Acord entre ERC, Junts, CUP i Comuns per fer una declaració a favor de 'Tsunami'

per Helena Celma

Els grups d'ERC, Junts, CUP i Comuns han registrat aquest dimarts al Parlament una declaració de suport als encausats de 'Tsunami Democràtic' en què demanen que es retirin les imputacions de terrorisme i condemnen la "persecució política" dels moviments populars independentistes.

En un comunicat conjunt, expliquen que el text exposa l'"amenaça" que pateixen milers d'activistes del moviment independentista amb causes com la de 'Tsunami Democràtic' o membres de CDR's a l''Operació Judes', i considera que hi ha una regressió del dret a la protesta a l'Estat.

Per als impulsors del text, les investigacions de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem suposen "un atac directe a l'exercici dels drets fonamentals", i per això rebutgen equiparar terrorisme amb independentisme.

Així, reclamen retirar les imputacions de terrorisme vinculades a les protestes per la sentència de l'1-O i emplacen el Govern i el Congrés a fer les modificacions legals pertinents "perquè mai més es pugui equiparar la dissidència política al terrorisme".

A més d'atribuir la situació a un intent de dificultar l'aplicació de la Llei d'Amnistia, les imputacions per terrorisme consideren una ingerència del poder judicial sobre el legislatiu "que debilita la democràcia i la voluntat de la ciutadania".

Exilis

Cal no oblidar que el nombre de persones fugades entre aquells investigats per terrorisme en relació amb el cas Tsunami Democràtic està en augment.

Fins ara, un total de vuit dels dotze imputats són fora d'Espanya. Recentment, tres dels acusats han admès haver-se establert a Suïssa.

Entre ells hi ha l'activista d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez, l'empresari Josep Campmajó, l'informàtic Jaume Cabaní i el banquer Nicola Flavio Giulio Foglia.

Tot i que no se sap el parador d'aquests dos últims, se sap que són a l'estranger, segons va informar TV3.

Aquestes noves incorporacions a la llista de fugats se sumen a la presència de la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira, i el diputat al Parlament, Ruben Wagensberg, que també han buscat refugi a Suïssa.

Cal destacar que Suïssa es va negar a col·laborar en la investigació del cas Tsunami el mes de febrer passat. Totes aquestes persones són investigades per terrorisme, ja sigui pel Tribunal Suprem o per l'Audiència Nacional.