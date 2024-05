El darrer acte de Puigdemont? Sánchez mostra la sortida al líder de Junts

El futur polític de Carles Puigdemont penja un fil. El líder de Junts, que va prometre que abandonaria la formació si no era elegit president de la Generalitat, podria estar vivint els últims dies en política al veure's completament acorralat. El polític fugat va intentar treure pit pels resultats de diumenge, agafant-se que havia guanyat escons, i deixant a entreveure que podria ser presidenciable segrestant els vots dels socialistes.

Però aquest divendres el somni humit de Puigdemont -aconseguir l'abstenció del PSC- ha anat a parar per sempre.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat "completament" que els socialistes recolzaran el candidat de Junts perquè sigui el nou president català. A més, assenyala que no té majoria i per tant considera que "tots els camins condueixen a (Salvador) Illa", el candidat del PSC.

Sánchez considera que Puigdemont ha d'"assumir la realitat" que indica que no hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, la primera vegada que passa en democràcia i per tant haurà d'adonar-se que no té opcions i que l'únic candidat viable per presidir Catalunya és Illa.

"Li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha assenyalat el cap de l'Executiu en una entrevista a La Sexta.

La fi de la majoria independentista

Així, assenyala que Puigdemont es troba en una situació molt semblant a la que va viure el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de les eleccions generals del 23 de juliol, quan no va poder governar perquè no sumava prou majoria parlamentària.

En aquest sentit, diu que el líder de Junts volia guanyar les eleccions, sumar majoria parlamentària independentista al Parlament de Catalunya “i no ha aconseguit ni una cosa ni l'altra”, segons ha remarcat.

"Per tant, li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha apuntat abans d'assenyalar que "tots els camins, al final, condueixen al mateix protagonista, que és el guanyador de les eleccions i que és Salvador Illa”.

En la mateixa línia, ha subratllat que el resultat a Catalunya deixa diverses coses clares, per primera vegada en quaranta anys els partits nacionalistes o independentistes no sumen majoria, l'opció que va guanyar les eleccions "ha apostat clarament per l'entesa" i a més n'hi ha una opció "progressista" que "suma 68 escons" en referència a la suma de PSC, ERC i Comuns-Sumar.

A més, assenyala que la dreta i la ultradreta segueixen sent "minoritaris". Així mateix, qüestiona el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, si pensa recolzar una hipotètica investidura d'Illa. Sánchez ha posat en qüestió l'estratègia del PP de "copiar el discurs xenòfob de Vox" perquè els de Santiago Abascal han mantingut el nombre d'escons que tenien.

Puigdemont creu que té opcions

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha insistit aquest dijous que té "més opcions" de governar en un escenari de majories simples que el candidat del PSC, Salvador Illa.

"En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres, més opcions de fer un govern i una majoria coherent. No fent invents esperant que PP o Vox s'abstinguin. El nostre bloc suma força diputats més que el bloc constitucionalista de progrés, bàsicament PSC i Comuns", ha destacat en una intervenció des de Perpinyà (França).

Després d'assegurar que ja ha començat a fer "gestions" sobre això, ha assegurat que en campanya electoral ja va avisar que, davant de l'absència de majories absolutes clares o d'un tripartit "molt just", explorarien totes les opcions que tinguessin sobre la taula .

"L'escenari de les opcions de govern en minoria hi són i les lluitarem", ha recalcat Puigdemont, després de reivindicar la legitimitat que tenen per fer-ho davant dels que el critiquen.

En concret, ha retret que els socialistes el critiquin quan ells, segons ell, reivindiquen "la legitimitat, que la tenen, dels seus governs en minoria en parlaments i ajuntaments".

"Si el senyor Salvador Illa fes un govern en minoria, seria tan legítim com el nostre. No li faltaria gens ni mica de legitimitat, però al nostre tampoc", ha sostingut Puigdemont, i ha demanat esgotar totes les opcions.