L'acusació de la CUP contra el PSC: ''Són negacionistes de...''

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha retret aquest dilluns al candidat del PSC, Salvador Illa, perseguir una agenda "negacionista del canvi climàtic", i ha reiterat el rebuig de la formació anticapitalista a tancar qualsevol acord amb els socialistes.

En una entrevista concedida al programa Els Matins de TV3 , Estrada ha expressat que Illa és "un perill per al país i per al planeta" per defensar projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i la Ronda del Vallès, i ha exigit treure el PSC de les possibles equacions de coalició després de les eleccions.

Preguntada per la preferència de la CUP per investir el candidat d'ERC o el de Junts+, Estrada ha deixat la decisió per a l'aritmètica parlamentària que surti de les eleccions, i ha prioritzat parlar de propostes concretes i arribar a acords estables a quatre entre ERC, Junts, CUP i Comuns Sumar.

Pactes després de les eleccions

Anteriorment, Estrada havia dit que la CUP no posa línies vermelles per negociar després de les eleccions, tot i que ha remarcat que el partit vol un canvi radical de les polítiques a Catalunya, posant els comicis com un moment per decidir entre un model de les elits econòmiques o un altre que “posa el país al servei de la seva gent”.

Així mateix, ha reivindicat una llei que reguli substàncies tòxiques a l'aire per controlar zones que pateixen una mala qualitat de l'aire, com el Camp de Tarragona i la Plana de Vic, un projecte que la CUP va presentar a la darrera legislatura i que va ser rebutjada .

Igualment, els anticapitalistes asseguren que són l'únic partit d'esquerres capaç d'expulsar el PSC, en clara al·lusió a Esquerra Republicana. De fet, al gran acte de campanya, celebrat a Sabadell, Estrada va assegurar que l'actual és "el PSC més corrupte i espanyolista".

Quins resultats els donen les enquestes?

Els anticapitalistes tenen, actualment, 9 diputats al Parlament. Segons els sondejos, la formació empitjoraria lleugerament els resultats obtinguts en els anteriors comicis, els del 2021, ja que la majoria d'enquestes publicades fins ara els donen entre 7 i 8 representants.