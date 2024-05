L'acusació de Feijóo a Sánchez: ''Fa servir Palestina per a...''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'usar el reconeixement de Palestina per evitar que es parli de "la trama del PSOE" i també per dividir els espanyols, i alhora reclamat el cessament del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, per la crisi diplomàtica amb Argentina.

"A vostè no li interessa parlar de Palestina per principis, ho fa per parlar d'una altra cosa que no sigui la trama del PSOE perquè creu que així pot dividir els espanyols i sortir-ne beneficiat", ha dit Feijóo davant el Ple del Congrés dels Diputats d'aquest dimecres 22 de maig després que Sánchez hagi anunciat que el Consell de Ministres reconeixerà dimarts que ve l'Estat palestí.

"Riu de tots i en això també", ha denunciat el líder del PP, que ha demanat a Sánchez que "no utilitzi aquest assumpte a la lleugera", esgrimint que en política exterior ha demostrat ser "molt més lleial" que "qualsevol" dels seus socis fins i tot dels que s'asseuen al Consell de Ministres".

Feijóo ha reiterat que per al seu partit ara la prioritat no és reconèixer Palestina, sinó l'alliberament dels ostatges en mans de Hamàs, "l'alto el foc, l'ajuda humanitària i evitar que s'agreugi l'escalada". Un cop això passi, ha afegit, "parlem d'una solució de pau i convivència duradora, de dos Estats democràtics i d'alliberar Palestina".

En opinió del líder del PP, Sánchez està aprofitant per "separar els espanyols en bons i dolents". "Això no és o amb Sánchez o contra la pau. Això no és o amb Sánchez o contra la democràcia. Això no és o amb Sánchez o contra l'Estat", ha recalcat.

"Lliçons d'humanitat, si els sembla, se les estalvien", ha esgrimit, després de retreure que no es va moure un dit quan Sánchez "va deixar a la seva sort" els sahrauís, "en la conveniència amb la dictadura de Veneçuela" o davant el fet que “Espanya és el país que més ha incrementat la compra de gas rus”.

Feijóo ha considerat "bastant sorprenent" que el president del Govern s'erigi en "líder internacional quan ni tan sols és capaç de liderar el seu propi Govern" com va quedar palès la vigília amb la llei per prohibir la prostitució. "Per afrontar la pau al món, seria important abans aconseguir la pau al seu govern, perquè així Espanya és ingovernable", li ha etzibat a Sánchez.