Acusen Garriga d'efectuar despeses personals per un valor de 39.000 euros

Un informe de l'oïdora de comptes del Parlament del 23 de maig constata que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va efectuar despeses per una quantia de més de 39.000 euros sota conceptes com AMPA, perruqueria, tintoreria i botigues d'alimentació, entre d'altres, tal com va denunciar l'exdiputada de Vox al Parlament Isabel Lázaro el mes d'abril passat com a despeses personals alienes al grup parlamentari.

L'informe, avançat per 'El Confidencial', va recomanar a la Mesa del Parlament demanar al grup parlamentari Vox aclarir les despeses, i la Mesa de la Diputació Permanent està esperant que Vox aporti la informació requerida després de sol·licitar-les en una reunió del 28 de maig.

L'informe també recomana modificar la normativa per ampliar l'abast de control de les subvencions, i la Mesa de la Diputació Permanent va acordar a la mateixa reunió al maig establir mecanismes molt més exhaustius per al control de les despeses dels grups parlamentaris, han explicat les mateixes fonts.

Algunes de les despeses constatades per l'informe inclouen 50 euros a AMPA; 603,35 a Glovo, o 59 a un local de la platja de Pals (Girona), així com 38.496,59 euros en conceptes sense justificar en factures a nom d'Ignacio Garriga, entre d'altres.

El Parlament pot sol·licitar les factures, però el grup parlamentari no està obligat a facilitar-les, segons constata el mateix informe.

Declaració de béns de Garriga

Fonts de Vox han explicat a Europa Press que l'oïdora de comptes ha demanat que s'expliqués l'activitat econòmica i la declaració de béns de Garriga però que "en cap moment ha dit que sigui gens il·legal o irregular".

Així, davant la petició del Parlament, el partit assegura que Garriga va registrar la setmana passada l'activitat econòmica i la declaració de béns de Garriga, on s'especificarà, han dit les mateixes fonts, a què correspon l'import: “Tot legal i declarat

"Campanya de notícies falses"

A més de negar l'existència d'irregularitats a les despeses de l'activitat pròpia del grup parlamentari a Catalunya, Vox ha denunciat que es tracta d'una "nova campanya de notícies falses" contra l'honorabilitat d'Ignacio Garriga.

"És fals que Ignacio Garriga hagi facturat despeses personals per import de 38.496,59 euros, com s'ha afirmat avui de manera falsària i arbitrària a nombrosos mitjans de comunicació", ha insistit la formació en un comunicat.

Segons ha explicat Vox, Garriga va encarregar l'elaboració d'una auditoria exhaustiva de caràcter intern de les despeses corresponents als anys 2021 i 2022 entre les quals es troben les esmentades per l'informe de l'Oïdora de Comptes.

"Aquesta auditoria va comprovar que les despeses estudiades corresponen al funcionament ordinari del grup parlamentari, a excepció d'uns conceptes imputats incorrectament, per un error en l'ús de l'aplicació mòbil de pagament Wallet, que ascendeixen a un import de 380 euros. Les despeses referides han estat reemborsats i esmenats en la comptabilitat corresponent", explica el text.

En aquest sentit, Vox ha assegurat que les despeses de funcionament del grup parlamentari es van registrar en una declaració que serà pública els propers dies a la web del Parlament.

Finalment, el partit ha revelat que es reserva el dret a prendre les accions oportunes contra "les calúmnies i acusacions absolutament infundades realitzades contra aquests" i ha avisat que no permetrà que es faci malbé la imatge de Vox i de les persones que el conformen .