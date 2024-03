Adrián Vázquez dimiteix després del fracàs en les negociacions entre el PP i Ciutadans

En un gir inesperat dels esdeveniments polítics, el Partit Popular (PP) i Ciutadans (CS) han anunciat la ruptura de les negociacions.

D'aquesta manera, queda descartada la possibilitat de concórrer junts a les properes eleccions europees i catalanes, cosa que ha provocat també la dimissió d'Adrián Vázquez com a secretari general del partit liberal.

Segons ha informat ABC , el PP ha expressat la seva preocupació per la manca de garanties que no es produiria una escissió a Ciutadans, així com per l'absència d'un compromís clar sobre la integració del partit liberal a les sigles del PP.

El principal obstacle no ha residit a les llistes europees, sinó a les candidatures per a les eleccions catalanes. En aquest punt, les postures estaven molt allunyades.

Adrián Vázquez, per part seva, ha emès un comunicat en què fa pública la seva renúncia al càrrec: "Ho hem intentat tot, i puc dir per part meva, amb la màxima serenitat i bona consciència, que ho he intentat tot també per garantir un futur a aquest projecte polític en què, com tants altres, he dedicat molts anys de la meva vida”.

"Per això", ha continuat Vázquez al comunicat, "en no haver aconseguit culminar l'objectiu pel qual iniciem aquesta recerca d'acord després del mandat de l'Executiva del meu partit, i atès que ni puc oferir el meu compromís a una causa a la que no crec ni vull ser un obstacle per als meus companys, he decidit fer un pas al costat i posar el meu càrrec de secretari general a disposició del partit, amb caràcter immediat, perquè siguin altres els qui prenguin les regnes d'ara endavant”.

La dimissió d'Adrián Vázquez representa un nou capítol en la relació complexa entre el PP i Ciutadans, i deixa en dubte el futur de la política espanyola en un context de polarització i tensions internes.