L'advertiment de l'exdiputat cupaire Albert Botran a la seva antiga formació

L'exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, Albert Botran, ha instat la formació a "prendre's seriosament la refundació", que veu necessària, i ha titllat de preocupants els resultats a les eleccions catalanes .

"La CUP s'ha de refundar. No n'hi ha prou d'anar tirant i atribuir totes les mancances a què la situació no ens acompanya", ha opinat el també membre del Poble Lliure en una entrevista d'aquest dimarts 21 de maig concedida al diari digital Vilaweb .

A parer seu, un dels problemes de la CUP és que "sempre va mirant pel retrovisor a qui el critica per l'esquerra, per dir si s'està tornant reformista", i ha sostingut que el que hauria de fer la formació és tenir clar quin és el full de ruta, cap a on vol anar.

En preguntar-li pels resultats a les eleccions catalanes, ha argumentat que "és preocupant que Esquerra Republicana, que és amb qui compartim més frontera de vot, es faci una patacada històrica i nosaltres no ho recullem", ha lamentat.

Botran ho ha atribuït al fet que la CUP s'ha mostrat "com un actor que no aportava gaires canvis" i que, textualment, no és al centre de les decisions polítiques com sí que ho havia estat al seu dia.

Procés de Garbí

La CUP va tancar l'any 2023 iniciant el Procés de Garbí, un debat intern que els cupaires han obert després de les sacsejades electorals i la conclusió que els moviments polítics que qüestionaven el règim del 78 han aixecat la bandera blanca.

L'inici d'aquest procés de refundació va exaltar la unitat popular per reconduir els anticapitalistes cap a ser una alternativa, amb l'objectiu d'aclarir el missatge dirigit al poble treballador.

Aquest 2024 la formació haurà d'acabar de redefinir el seu futur i decidir si vol “créixer” i, alhora, haurà de fer un “treball de formigueta” per preparar-se per al futur.

D'entrada, la formació tenia al punt de mira les eleccions al Parlament que estaven previstes el 2025, però l'avenç fa que tot aquest pla canviï.