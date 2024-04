L'advertència de Rufián a Orriols: ''No pactarem mai amb feixistes d'estelada''

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha proclamat aquest dimecres 10 d'abril a la Cambra Baixa que la seva formació "mai no pactarà" amb Aliança Catalana perquè "el feixisme és feixisme per més que porti darrere una estelada com un camió" i també ha replicat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, candidat de Junts per a les eleccions catalanes, que aquests comicis no van "del que li passi a una persona".

Rufián ha llançat aquests dos missatges durant la seva intervenció en el debat que acull el Ple (i la sessió de control al president del Govern, Pedro Sánchez) del Congrés sobre el darrer Consell Europeu i les relacions entre Espanya i el Marroc.

"El feixisme és feixisme per més que porti una estelada com un camió darrere. La nostra obligació és denunciar-ho i dir que mai pactarem amb el feixisme tot i que porti una estelada com un camió darrere", ha emfatitzat Rufián.

A més, ha recalcat que les eleccions catalanes "tracten sobre el que passarà a Catalunya". "Tracten sobre com governarem o no Catalunya, no sobre el que passarà a una persona. Per això, que un es posi una sèrie de Netflix o un culebró d'Antena 3", ha dit, en resposta a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha anunciat que si no aconsegueix recuperar la presidència del govern català, deixarà la política.

Aliança té els avals

Aquestes dures afirmacions arriben després que fa uns dies (en concret, diumenge passat 7 d'abril), Aliança Catalana aconseguís els avals per presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el diumenge 12 de maig.

La llei electoral fixa en 10.000 els avals necessaris perquè qualsevol formació pugui concórrer als comicis al Parlament. La data límit per presentar candidatures a aquestes eleccions anticipades es va tancar dilluns passat 8.

Així, aquesta formació que lidera l'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, seria la cinquena gran llista obertament independentista; Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP i Alhora són les altres 4 formacions que es mostren obertament a favor de la plena sobirania de Catalunya.