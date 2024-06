L'advocat de Puigdemont demana publicar ja la Llei d'Amnistia al BOE

per Gabriel Izcovich

L'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat aquest dissabte que la Llei d'Amnistia es publiqui "d'una vegada per totes" al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que s'apliqui sense distinció totes les persones que preveu la mesura, ha dit textualment.

Així s'ha expressat des de Brussel·les (Bèlgica) a l'acte central de campanya de Junts de cara a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny.

Boye ha dit que l'amnistia que es va aprovar aquest dijous no és una "amnistia fake", i ha demanat complir la voluntat del legislador: amnistiar tots els afectats pels processos iniciats arran del 'procés', ha afirmat.

Tot i això, ha advertit que "queden moltes batalles" i ha demanat el vot a Junts perquè la formació de Carles Puigdemont tingui el nombre més gran d'eurodiputats a l'Eurocambra.

Europa i llei

Ha reivindicat que “la defensa de la llei era la millor garantia que hi havia per garantir els drets de tots els catalans”, i que Europa el millor espai per aconseguir aquest objectiu.

També ha criticat que els darrers anys s'han "vulnerat" drets dels catalans, i ha citat drets d'expressió, reunió, manifestació i autodeterminació.